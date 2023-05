Devuelven a 75 dominicanos tras intercepciones en el Pasaje de la Mona

La Guardia Costera devolvió 75 migrantes a la República Dominicana entre sábado y lunes, luego de la intercepción de dos embarcaciones ilegales en aguas del Pasaje de la Mona, cerca de Puerto Rico.

Las intercepciones son resultado del esfuerzo continuo de agencias locales y federales en apoyo al Grupo Interinstitucional de la Frontera del Caribe (CBIG).

Dos hombres dominicanos interceptados en estos viajes enfrentan cargos federales en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Puerto Rico por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos bajo 8 U.S.C. 1326(a) y (b).

La primera intercepción ocurrió el jueves por la noche durante un patrullaje de rutina en el que la tripulación de una aeronave de la Guardia Costera HC-144 Ocean Sentry detectó una embarcación sospechosa al noroeste de la Isla Mona, Puerto Rico. Los vigilantes del Sector San Juan desviaron al Guardacostas Richard Dixon para interceptar la embarcación sospechosa. Una vez en el lugar, el Richard Dixon embarcó de forma segura a 41 personas de una embarcación improvisada sobrecargada. Entre los interceptados había 28 hombres, 12 mujeres y una menor de edad, quienes afirmaron ser dominicanos. El Guardacostas Winslow Griesser embarcó a los migrantes y transfirió a 37 de ellos a un buque de la Armada Dominicana el sábado, mientras que la menor y su madre fueron entregadas a representantes del Consejo Nacional para Niños y Adolescentes (CONANI) en República Dominicana.

La segunda intercepción ocurrió el domingo por la tarde durante un patrullaje de rutina en el que el Guardacostas Joseph Napier detectó e interceptó una embarcación ilegal en aguas al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico. La tripulación del Joseph Napier embarcó a 36 personas de una embarcación improvisada sobrecargada de 30 pies. Entre los interceptados había 32 hombres y dos mujeres, quienes afirmaron ser dominicanos, y dos hombres haitianos. El grupo fue trasladado a un buque de la Armada Dominicana el lunes cerca de Punta Cana, República Dominicana.

Los dos migrantes enfrentando cargos federales fueron entregados a agentes del Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Mayagüez, Puerto Rico.

“La determinación de la Guardia Costera para interceptar embarcaciones ilegales es inquebrantable, ya que estos viajes son peligrosos y ponen en riesgo la vida de todos en el viaje”, dijo el comandante Gerard Wenk, jefe de respuesta del Sector San Juan. “Estos viajes son altamente peligrosos y, en su mayoría, ocurren a bordo de embarcaciones no aptas para navegar y sin equipo de salvamento. Los migrantes deben darse cuenta de que, si los atrapan, no solo arriesgan ser procesados, sino también la posibilidad de no poder ingresar legalmente a Estados Unidos en el futuro”.

Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, la Guardia Costera ha llevado a cabo 31 intercepciones de viajes ilegales en el Pasaje de la Mona y aguas cercanas a Puerto Rico. Durante este período, se interceptaron a 992 ciudadanos no estadounidenses, incluidos 758 dominicanos, 211 haitianos, 13 venezolanos, siete kazajos, un albanés y una persona de nacionalidad desconocida.

Los guardacostas Richard Dixon, Winslow Griesser y Joseph Napier son embarcaciones de respuesta rápida de 154 pies con base en San Juan, Puerto Rico.

Los familiares en Estados Unidos que deseen informarse sobre posibles miembros de la familia interceptados en el mar deben comunicarse con su representante local de Estados Unidos. Los familiares ubicados fuera de Estados Unidos deben comunicarse con la embajada de Estados Unidos en su país.