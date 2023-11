Diego González termina sexto lugar en 100 metros de Santiago 2023

El velocista Diego González finalizó en el sexto lugar de los 100 metros lisos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una carrera que confrontó problemas dos veces con los sensores de los bloques de salida en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez.

Los corredores tuvieron que salir dos veces por problemas en los sensores de los bloques de salida. En la primera salida le dieron tarjeta amarilla al corredor de Jamaica, Odaine Mcpherson, por conducta antideportiva tras los jueces enviar a los competidores a sus lugares. Una vez arreglada la problemática los corredores completaron la carrera. El boricua hizo una marca de 10.43 segundos. El evento lo ganó el dominicano José González fue el ganador con tiempo de 10.30 segundos.

“Las dos falsas salidas me pusieron un poco nervioso. Un poco rearo que haya dos falsas salidas. Tenía un poco de molestia en el aductor, que lo que quería era salir a correr, para evitar que no me lastimara”, dijo el velocista.

González se convirtió este lunes en el primer puertorriqueño en llegar a una final de los 100 metros en unos Juegos Panamericanos. El joven de Añasco hizo tiempo de 10.50 segundos en la serie dos de tres de las semifinales de los 100 metros planos.

“Entiendo que hice una buena carrera. El frio tampoco ayudó mucho. Pero, son nuevas experiencias para mí”, acotó el joven natural de Añasco.

El estudiante-atleta de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez es el plusmarquista nacionalcon 10.13 segundos. Este mejoró en julio el registro del olímpico Miguel López, de 10.21 segundos fechado en el 2012. El último representante en Juegos Panamericanos fue Miguel López en Guadalajara 2011 con tiempo de 10.48 segundos. Mientras, Luis Pancho Morales tenía el mejor resultado, quedándose en semifinales para los Juegos de Indianápolis 1987.