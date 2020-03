Directora de Turismo también fue al Día Nacional de la Zalsa

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos por el momento no se va a aislar, pues no ha presentado síntomas del coronavirus COVID 19.

Esto, ante el hecho de que la funcionaria estuvo en el Día Nacional de la Zalsa, al que asistió un panameño que arrojó positivo a la condición y dado que previamente, Campos subió al crucero en el que llegó a la isla una mujer italiana con síntomas sospechosos.

“Ella no estaba cerca de las filas donde se hizo la recomendación (de aislamiento). No empece, hemos mantenido el monitoreo a través del Departamento de Salud con la directora de Turismo. Hasta el momento ella no ha manifestado ningún síntoma. A pesar que no estuvo en las filas que se mencionaron y tampoco cuando entró al barco estuvo en contacto con las personas afectadas, sí se ha mantenido un monitoreo con ella”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (NotiUno).

La gobernadora ordenó el miércoles en la noche a algunos asistentes del Día Nacional de la Zalsa, en el Estadio Hiram Bithorn, a que permanezcan en “distanciamiento social” hasta el 22 de marzo, un total de 12 días. La recomendación aplica a los que se sentaron entre las filas K a la O, cerca de la tarima del evento llevado a cabo el domingo pasado.

Por otro lado, la gobernadora dijo que aún esperan por los resultados de las pruebas realizadas a la mujer italiana y su esposo que llegaron a la isla en un crucero.

“De conformidad con lo que nos dice el CDC, las pruebas probablemente se han tardado más porque han aumentado los casos en Estados Unidos y ellos tienen que hacer todas esas pruebas. Son lugares donde ya hay coronavirus; así que le han dado una prioridad. Esperamos que las primeras muestras, que son las de la italiana y su esposo, puedan salir hoy. Esperamos que próximamente podamos hacer las pruebas en Puerto Rico”, dijo la mandataria.

Mientras, dijo que por el momento hay 15 casos sospechosos en la isla y adelantó que se analizarán medidas adicionales “para evitar que las personas se concentren en algún lugar”.

Además, Vázquez Garced aseguró que todos los hospitales tienen los debidos cuartos de aislamiento para atender los casos sospechosos, mientras insistió en que cada individuo tome las medidas de precaución adecuadas.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.