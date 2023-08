Disponible el marbete digital

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció que, a partir de hoy, 1ero de agosto de 2023, los ciudadanos podrán realizar el proceso de registro de los sellos digitales mediante la aplicación de CESCO Digital del nuevo marbete de Puerto Rico.

A su vez, desde el 1ero de septiembre de 2023, todo dueño de vehículo podrá realizar la renovación del marbete, a través de CESCO Digital, conforme al mes que le corresponda realizar el trámite.

“Todos saben que hemos puesto gran énfasis en utilizar la tecnología en beneficio del pueblo, logrando eficiencia gubernamental y acceso a servicios de forma ágil y conveniente. A partir de hoy, el nuevo Marbete Digital, le pone fin al sello en el cristal del carro que había que cambiar todos los años. El Marbete Digital ahora es una realidad. Ya el proceso de registro está disponible a través de la aplicación de CESCO Digital y a partir del primero de septiembre será un trámite virtual, aunque también estará disponible de la forma tradicional para aquellos que lo deseen”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.

Según se informó, el sello que se usará como marbete digital es el sello electrónico del peaje, por lo que muchos de los dueños de vehículos no tendrán que obtener el mismo. A las personas que no tengan el sello de peaje en su vehículo se le proveerá uno al momento de hacer su renovación.

El proceso tiene tres fases de implementación: la validación o registro de los dispositivos en CESCO Digital, desde el 1ro de agosto de 2023; la renovación para todo vehículo, excepto arrastres y vehículos pesados, a partir del 1ro de septiembre de 2023 y la renovación para vehículos pesados, que inicia el 1ro de diciembre de 2023.

El gobernador añadió además que “la transformación digital del gobierno es una realidad y tiene un impacto exponencial en la calidad de vida de los ciudadanos reduciendo en un 80 por ciento el tiempo invertido en gestiones gubernamentales. Este será un trámite accesible al 100 por ciento de los ciudadanos, que elimina el problema de falta de inventario, reduce los costos de impresión y distribución, reduce las filas en las colecturías, reduce las transacciones en los CESCO y combate el fraude”.

La integración de los sistemas de información de las agencias como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), el Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y la ASC permite que el Gobierno de Puerto Rico pueda proveer servicios ágiles y de mayor acceso a todos.

“Miles de ciudadanos utilizan diariamente los servicios del CESCO Digital, que ha logrado reducir dramáticamente los procesos y el tiempo de los trámites gubernamentales. CESCO Digital cuenta con 2,356,940 personas registradas; 1,411,413 en el registro de VACU ID; 122,487 ciudadanos han renovado sus licencias de conducir de forma virtual; 100,000 nuevos conductores han tomado el examen de aprendizaje de manera remota y 50,559 dueños de vehículos han realizado traspasos por medio de la aplicación. Estamos seguros que este proceso será igual de exitoso y efectivo,” expresó la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega.

Por su parte, el principal oficial de Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, Antonio Ramos Guardiola indicó que “sin duda, este proyecto es un gran avance en la transformación de los servicios que reciben los ciudadanos de parte del Gobierno. En términos de tecnología, al marbete digital se le han realizado todas las pruebas necesarias para asegurar que es uno confiable y seguro. Al mismo tiempo, es importante aclarar que los sistemas de peaje y marbete no están integrados o enlazados, simplemente, estaremos utilizando el mismo sello, por lo que los procesos de renovación se harán exclusivamente por las plataformas de CESCO Digital y no se utilizará la Plataforma de AutoExpreso para ninguna gestión”.

En tanto, el secretario auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología, Enrique Völckers-Nin destacó la importancia del proyecto asegurando que “el marbete digital lleva en desarrollo desde hace muchos meses. Sin duda, ha sido una de las encomiendas más significativas que el gobernador Pedro Pierluisi nos ha delegado ya que representa una de sus más importantes promesas de convertir el gobierno en uno 100 % digital y eficiente. Asegurarles a los ciudadanos que ya no tendrán que hacer largas filas para realizar trámites en las oficinas de CESCO, a la vez que eliminamos el legendario problema de falta de inventario es sin duda una gran noticia y un extraordinario adelanto”.

“Para validar la vigencia del marbete, la Policía cuenta con un dispositivo de rastreo que hemos utilizado exitosamente para la expedición de multas de tránsito. A este dispositivo de rastreo se suman otros métodos que tienen los agentes para validar el cumplimiento de los derechos anuales. Una vez el oficial identifica que no está en cumplimiento y proceda la multa, el conductor podrá pagarla como lo ha hecho hasta el presente, a través del CESCO Digital, en las colecturías o los centros de CESCO alrededor de toda las Isla”, informó el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa.

Por otro lado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres detalló que actualmente 22,304 multas emitidas por la Policía de Puerto Rico corresponden a conductores sin marbete o marbete vencido y aseguró que “la incorporación de la tecnología en la fiscalización y cumplimiento de la leyes ha sido de beneficio, tanto para la Uniformada como para los ciudadanos que cuentan hoy día, con mecanismos más ágiles para la verificación y el pago de infracciones a las leyes de tránsito”.

Registro del sello

Para el proceso de registro del sello, los ciudadanos tendrán dos opciones. Podrán hacerlo a través de la aplicación móvil de CESCO Digital desde un teléfono iPhone o Android, así como en portal de www.cescodigital.pr.gov. Una vez el sistema determine que el vehículo es elegible, la aplicación le presentará con las instrucciones para el registro del Marbete Digital. De igual forma, podrán registrarlo mediante los diferentes Centros Autorizados o Puntos de Ventas (Centros de Inspección, Bancos, Colecturías y Cooperativas).

Renovación del marbete digital

Los ciudadanos podrán realizar la renovación a través de la aplicación de CESCO Digital o mediante los diferentes Centros Autorizados o Puntos de Ventas (Centros de Inspección, Bancos, Colecturías y Cooperativas). Para este proceso, los dueños de vehículos deberán realizar como de costumbre la inspección del vehículo

En el caso de haber registrado su sello a través de CESCO Digital, los ciudadanos deberán ingresar a la aplicación y pagar sus Derechos Anuales ingresando la información de tarjeta de crédito para hacer el pago. Como parte del proceso de pago podrá seleccionar su cubierta de ACAA y seguro de responsabilidad compulsorio de preferencia. Por último, es necesario que despegue del parabrisas la pegatina.

Si por el contrario, no realizó el registro del sello, o si no cuenta con uno, deberá visitar el Centro Autorizado de su preferencia para hacer el pago de sus Derechos Anuales, ACCA y Seguro Compulsorio como de costumbre y recuerde llenar el formulario correspondiente al Seguro Compulsorio. Luego, deberá obtener el sello del marbete digital. De tener un sello de peaje elegible para utilizarse como marbete digital, deberá proveer los 8 dígitos después del (PRHTXXXXXXX) al cajero del punto de venta. Se recomienda que le tome una foto a su sello de peaje antes de proceder al punto de venta. De no tener un sello de peaje elegible, se le proveerá el marbete digital oficial del Gobierno de Puerto Rico en el punto de venta. Este sello podrá registrarse en AutoExpreso para utilizarse en los peajes. Luego, pegue su nuevo marbete digital y despegue la antigua pegatina del parabrisas.

Para apoyar a los ciudadanos en esta transición está disponible la línea de asistencia, libre de costo: 1-833-938-6777 o al acceder a https://cescodigital.pr.gov. Además, el DTOP tendrá disponible personal en los EOI’s para orientar y asistir a los ciudadanos que lo soliciten.