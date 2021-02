Disponible José Luis Dalmau para presidir el PPD

El senador y presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó este jueves en entrevista radial su disponibilidad para presidir el Partido Popular Democrático (PPD).

“Estoy haciéndome disponible por petición de muchos de ese liderato, petición de alcaldes, petición de expresidentes del partido, compañeros legisladores, en su momento harán sus expresiones”, dijo Dalmau en entrevista radial (Radio Isla 1320)

“La Junta de Gobierno del Partido Popular hoy (jueves) se tomarán decisiones. Y ahí partiremos para entonces pues hacerle disponible al pueblo popular nuestro mensaje de unidad y de transición. Y el pueblo popular a la larga es el que va a tomar la decisión” manifestó Dalmau.

A la pregunta de qué personas le han pedido que se convierta en presidente del Partido Popular, Dalmau dijo luego de un silencio: “Pues mira, esteee, alcaldes, legisladores. Yo he tenido conversaciones con diferentes personas del liderato del Partido y en su momento, pues… Esto no se da porque yo no he tomado una decisión de la noche a la mañana”, afirmó el senador popular.

“Yo he participado en primarias, yo he participado en selecciones de la Junta de Gobierno. Con mucho respeto siempre a mis compañeros. No solamente la compañera (la segunda vicepresidenta y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González), puede que surjan otras personas que estén interesadas en aportar, y si así es pues estamos en una contienda donde el Consejo General, que agrupa a los funcionarios del Partido Popular, exalcaldes y exlegisladores, tener la decisión de escoger el liderato que le dará rumbo al Partido Popular”, dijo Dalmau.

