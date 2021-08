Tres maestros han fallecido por COVID-19

El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Parés Ramos, confirmó este martes que dos maestros de la Región de Caguas se encuentran entre las muertes más recientes por el COVID-19 en la Isla.

Según aseguró en entrevista con Radio Isla, ambos educadores se contagiaron antes del inicio escolar, y tenían condiciones preexistentes que evitaron una respuesta a contrarrestar el virus.

“Se contagiaron desde mucho antes del inicio escolar. No habían pisado la escuela. Ya venían atravesando problemas con su salud. Estaban hospitalizados desde mucho antes.”, indicó Parés Ramos en entrevista radial (Radio Isla).

Por su parte, la presidenta de EDUCAMOS, Migdalia Santiago, indicó que son tres las muertes, al reportarse el fallecimiento ayer, lunes, de un maestro de Comerío.

“En el caso de este compañero (Rafael Nogué), las clases comenzaron el 9 (de agosto), así que sí, estábamos dentro del entorno escolar. Muchos de los casos que se estuvieron reportando hasta la semana pasada, y en eso coincidimos con el secretario (interino) de Educación, son casos que venían del entorno escolar”, expuso Santiago en la misma emisora.

Sentida despedida

Una de las educadoras víctimas del virus fue Amarilis Carrasquillo, quien al momento de ser hospitalizada, tenía 5 meses de gestación. Lamentablemente, perdió el embarazo antes de fallecer.

Su esposo, quien también es maestro, escribió el domingo un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que reveló que Carrasquillo padecía de esclerosis múltiple.

"Amor de mi vida, esposa mía, hasta hoy estaremos juntos físicamente porque en mi mente y mi corazón estarás toda mi vida. Estás en los brazos del Padre, el mismo que hizo posible que nos encontráramos en un mismo camino para unir nuestras vidas para siempre. Desde el día uno te dije que te quería para largo tiempo y que el interés mío era genuino. Te cumplí al 100% con los que te dije el primer día que nos dimos un beso. Después de ese día pasaron 6 años para verte caminar hacia mí en la Parroquia Del Carmen. Por casi 14 años mi único enfoque y meta era que fuaras la mujer más feliz del mundo. Cuando te diagnosticaron Esclerosis Multiple me pediste que querías conocer el mundo antes de que pudiera llegar una silla de ruedas o una cama. Hice los indecible y lo logramos, aunque faltaron muchos destinos. Las promesas del altar te las cumplí a cabalidad. De tu parte hacia mi fue lo mismo o más porque eras una persona que con solo conocerte quedabas encantado con tu personalidad y alegría. Eso es lo que recordaré de tí todos los días. Esta foto que utilicé es la perfecta para que cada imagen tuya sea esa bella sonrisa. Le doy en este día el más grande de la GRACIAS a Dios por estos 20 años de compartir alegrías, penas, enfermedad, salud, gozo, llantos, viajes, ser padres y muchas cosas más. Pero lo mejor que vivimos era el compartir con todos nuestros familiares, amigos, conocidos, comoañeros de trabajo y mucha gente que hoy nos ha demostrado cuánto te amaban. Descanza en paz y junto con Emma cuídenme desde el cielo, comprendí que el amor de madre es tan grande que no querías dejar a Emma sola. Quiero que sepas que siempre serás el amor de mi vida. Te amo, te amaré y nos volevremos a encontrar. Trabajaré mucho para que cuando me toque, Dios me acepte en su reino donde se que tú estas, porque fuiste una mujer Santa en todo el aspecto de la palabra. Hasta luego….", manifestó.

"Cambia el juego", aseguran. Están a la espera de la aprobación para uso de emergencia.

Este martes, el Departamento de Salud reportó una cifra récord de 28 decesos por el coronavirus. De las 28 muertes, 22 no estaban vacunados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aumentaron el riesgo de contraer COVID-19 en Puerto Rico al Nivel 4, o “muy alto”.

Esto significa que las personas deben evitar viajar a la Isla, y si lo hacen, deben asegurarse de estar completamente vacunados antes de llegar al destino.

Mientras, el Centro Unido de Detallistas exhorta a cumplir con las nuevas medidas.

