Dove celebra la comunidad LGBTQ+ con #OrgulloEnCadaLavada

Luego de culminar el Mes del Orgullo LGBTQ+, muchas marcas vuelven a revertir a su comunicación original. Unilever Puerto Rico, a través de su marca Dove decidió tomar una postura en cuanto al tema. La marca declaró que la comunidad LGBTQ+ debe celebrarse todo el año, no solo durante el mes de junio. Como hacen nuestros productos, todas las veces que te enjabonas.

Cada vez que una persona se lava sus manos con nuestros jabones, las burbujas de Dove forman una variedad de colores. Muestran un hermoso arcoíris natural que celebra el orgullo LGBTQ +, todos los días. Entonces, el equipo de Arco y Unilever Puerto Rico capturó unas espectaculares tomas macro de las burbujas para enseñar que nuestros jabones muestran #OrgulloEnCadaLavada

Dove busca integrar a personas de la comunidad LGBTQ+ en la mayoría de sus campañas, pues la misión de la marca es visibilizar a todes les miembres de la comunidad, sin importar la época del año.

“La marca siempre ha sido y es patrocinadora de la comunidad. En todas las campañas de Dove se incluyen personas LGBTQ+, pues la misión de Dove es poder visibilizar la belleza real de todas las personas. Orgullo en cada lavada toma esa postura en tono de reflexión, pues la representación LGBTQ+ debe darse durante todo el año.”, expresó Natalie Segarra, “Category Leader” de Unilever Puerto Rico.

El equipo creativo de la marca se dio a la tarea de buscar la iluminación correcta, formar las burbujas de manera precisa para poder lograr los destellos de luz sin tener que ser retocados. Así, logramos capturar imágenes reales de nuestra lavasa, dejándonos llevar por los guidelines de marca donde siempre queremos fomentar el uso de imágenes sin retoque.

La campaña ha sido reseñada en Lützer’s Archive, Ads of the World, AdLatina, Latin Spots, Best Ads on TV y Clube de Criacao de Sao Paulo. La serie de prints lanzó el Día de la Parada LGBTQ+ este pasado domingo 27 de junio, y está corriendo durante los meses de julio y agosto, para buscar concientizar sobre el tema. La campaña lanzó en diferentes medios como vallas, camión dentro de la parada, d-boards, prensa impresa y digital, relaciones públicas y contenido en redes sociales con amplificación de influencers.

