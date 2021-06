DRD | Permitirán entrada de 75% de público en competencias al aire libre

El secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones Vázquez anunció pocos cambios en la Carta Circular que entra en vigor el lunes 7 de junio hasta el domingo 4 de julio.

“Gracias al progreso de la vacunación en la isla y la disminución en los contagios y hospitalizaciones a consecuencia del COVID-19 hoy podemos anunciar más apertura de público en las gradas, mayor cantidad de participantes en entrenamientos y en competencias. Sin embargo, como siempre digo, esto no significa que podamos confiarnos y bajar la guardia. Las personas deben seguir cumpliendo con los protocolos y vacunándose para que no tengamos que volver atrás. Lo menos que deseo es que tengamos que cerrar nuevamente las actividades deportivas por un alza en los contagios por no seguir los protocolos”, señaló Quiñones Vázquez en declaraciones escritas.

Hace llamado a crear grupo multiagencial para coordinar el regreso de los cruceros a la Isla.

Entre los cambios más significativos se encuentra la autorización de la entrada de un 75% de público a las competencias deportivas al aire libre y hasta un máximo del 50% de capacidad en las competencias que se llevan a cabo en instalaciones bajo techo o cerradas. Asimismo, se mantiene la disposición de que los espectadores deberán presentar evidencia de vacunación completa de COVID-19.

De igual manera, se mantiene la autorización de los campamentos de verano en formato presencial cumpliendo con las guías previamente establecidas por el Departamento de Salud y el Instituto Puertorriqueño Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IPDDER), así como con el Reglamento para el Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas.

