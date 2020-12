DTOP estrena línea telefónica para que personas sin Internet puedan sacar las citas de CESCO

El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Aponte, anunció este domingo que ya está disponible una línea telefónica para que las personas que no tienen acceso a Internet o a la aplicación CESCO Digital puedan llamar y sacar una cita para cualquier transacción en uno de los 14 Centros de Servicios al Conductor alrededor de toda la Isla.

“Aunque cientos de miles de personas ya han podido renovar sus licencias y realizar un sinnúmero de transacciones adicionales sin la necesidad de hacer filas en CESCO, pues pudieron sacar sus citas de forma fácil y segura desde la aplicación para teléfonos celulares, CESCO Digital, o desde la página de internet cesco.turnospr.com, reconocemos que algunos ciudadanos no tienen acceso o no dominan estas plataformas tecnológicas. Por tal razón, estamos poniendo a la disposición de esos ciudadanos una línea telefónica a través de la cual se les orientará y se les dará una cita, según disponibilidad de espacios, para el día, la hora y el CESCO que más le convenga”, explicó Contreras Aponte en una declaración escrita.

El número 939-545-3708 está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El Secretario del DTOP informó que desde que se estrenó el nuevo CESCO 2.0, con el sistema de CESCO Citas, en julio pasado, cientos de miles de ciudadanos han podido realizar sus transacciones en CESCO en un ambiente más rápido, más seguro y con cero filas.

“En solo cinco meses cientos de miles de personas han logrado renovar sus licencias e identificaciones oficiales de DTOP, así como realizar otras transacciones en CESCO sin hacer filas, sin aglomeraciones que constituyan una amenaza ante la pandemia del COVID-19, y en un tiempo promedio de menos de 15 minutos, algo que hace un año atrás era inimaginable”, añadió Contreras Aponte.

El secretario insistió en que “aquellos ciudadanos que tienen acceso y dominan tanto Internet como la aplicación CESCO Digital deben continuar utilizando estas plataformas para sacar sus citas, y dejar la línea telefónica para aquellos que no tienen acceso o no las dominan. De esta forma, procuramos que las líneas no se sobresaturen y que podamos atender a más ciudadanos.”

