Educación confirma varias ausencias de maestros en las escuelas

El Departamento de Educación (DE) confirmó este lunes, varias ausencias de maestros.

Según el DE, en su cuenta de Twitter, reportó que en 773 planteles escolares se reportó un 81 por ciento de asistencia de maestros, un 91 por ciento de directores y un 84 por ciento del personal docente.

“Aún se reciben datos de 34 escuelas en la modalidad de interlocking. Esto representa el 95 por ciento de las escuelas. Prioricemos la educación de nuestros estudiantes”, manifestó el DE en Twitter.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, reaccionó ante la alegada ausencia de maestros en las escuelas.

“Hemos sido informados sobre una serie de maestros que no han comparecido a sus trabajos en el día de hoy. Todo nuestro personal de campo se encuentra visitando las escuelas para ver cuál es la situación real. No obstante, es de conocimiento público que los maestros sienten indignación e impotencia debido al constante abuso al que han sido sometidos por los gobiernos. Además, de la nefasta situación relacionada al retiro de los maestros, y a los muchos años en los que no se les ha otorgado un mejor salario. La Asociación de Maestros reconoce el compromiso de los educadores puertorriqueños y nos hemos mantenido luchando por mejores condiciones de empleo y por una educación de excelencia para los estudiantes de nuestro sistema público, por lo que valoramos el tiempo lectivo de los estudiantes, máxime luego de todo lo que hemos vivido en los pasados años”, dijo Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

“Nuestros docentes son los mejores, por eso vienen de Estados Unidos a contratarlos. No queremos que se vayan, tenemos que retenerlos. La Asociación de Maestros continúa su lucha a favor del magisterio en la mesa de negociación y con diferentes estrategias en la legislatura, el gobierno y la Junta, de manera que logremos la justicia salarial que se merecen nuestros los educadores”, añadió.