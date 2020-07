Educación ha repartido 14,469 computadoras a maestros

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, informaron este lunes que 14,469 maestros de siete regiones educativas ya tienen las computadoras portátiles.

La repartición fue anunciada para todos los maestros y estudiantes del sistema público de enseñanza, y el equipo de la Oficina de Tecnología coordina para próximamente comenzar la distribución de las computadoras para los estudiantes.

“Ya nos estamos preparando para lo que será el regreso a clases en agosto, y este proyecto permitirá que todo maestro tenga su equipo. Ya las regiones de Mayagüez y Ponce, severamente afectadas por los temblores, completaron la distribución y ahora entregan aquellos equipos que los maestros no pudieron recoger. Esta semana, continuará la repartición en las demás regiones”, indicó la gobernadora en comunicado de prensa.

El secretario del DE explicó que las oficinas regionales educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas y Humacao reanudarán esta semana los trabajos, y que al igual que Mayagüez y Ponce, San Juan terminó la distribución y sólo faltan aquellos maestros que por alguna razón no lograron ir a recoger el equipo el día en que fueron citados.

Según los datos de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) adscrita al DE, la cifra de entregas en Arecibo es de 410; Bayamón, 1,134; Caguas, 1,887; Humacao, 1,636; Mayagüez, 3,135; Ponce, 3,674 y San Juan, 2,593. Este número alcanza un 49% de la totalidad del personal docente y el equipo técnico estima completar los trabajos antes del comienzo de clases el 17 de agosto.

“Como he reiterado, este proceso ya lo hubiésemos completado si no fuera por acciones negligentes de una empresa que impugnó el procedimiento en los tribunales, foros que nos dieron la razón después de mucho tiempo. Me aseguraré de que ese daño no vuelva a ocurrir, por lo que solicitaré que esa compañía no pueda volver a licitar en el gobierno. Si no fuera por el trámite legal, ya nuestros maestros y estudiantes tuviesen el equipo para comenzar este semestre”, sostuvo Hernández.

El funcionario adelantó que, a partir de esta semana, cuando las oficinas de Recursos Humanos comiencen a nombrar a los maestros transitorios, continuará el proceso y este personal también tendrá su computadora portátil. Mientras, empleados de OSIATD trabajan para iniciar la distribución a estudiantes del sur, principalmente los pueblos en zona de emergencia por los sismos, y luego a los otros municipios.

Se aseguró que las computadoras tienen los programas, licencias y funcionalidades para que sean útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, cuentan con sistema de rastreo, si alguna se pierde, seguros y garantías. Igualmente, cada equipo tiene un número de serie directamente asociado al número de empleado o estudiante del DE.

De otra parte, el secretario del DE adelantó que como resultado de la Primera Cumbre de Educación Puertorriqueña celebrada el 10 de julio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el DEPR y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NETPR) unieron esfuerzos para establecer ideas y estrategias con respecto ante la nueva realidad que vive la isla a causa del COVID-19 y ante el anuncio de que las clases comenzarán a distancia en agosto.

“Reconocemos que el tema de conectividad y conexión de Internet para cada uno de los estudiantes, maestros y personal no docente del DE representa un gran reto en este momento. A esos fines, el pasado miércoles 22 de julio de 2020 fueron convocados por el NETPR todos los proveedores de telecomunicaciones y de internet de la isla para que el Departamento de Educación pudiera presentarles los retos y necesidades tecnológicas ante la realidad, no tan sólo del COVID-19, sino también por los terremotos y temblores que han afectado los pueblos del área sur”, abundó Hernández Pérez.

En la reunión virtual se presentaron los datos demográficos de la matrícula de estudiantes por pueblo. El propósito de este esfuerzo es poder involucrar a todas estas compañías, para que presenten alternativas, paquetes u ofertas para la conexión de Internet. Además, en la reunión hubo participación del Departamento de la Familia, con el fin de poder presentar alternativas y esfuerzos que ayudarán en el tema de conectividad para nuestros estudiantes, específicamente a la población previamente identificada con un alto nivel de pobreza. El DE reenviará una encuesta para recoger los datos de estudiantes y conocer específicamente donde están las necesidades de conectividad y acceso al internet.

Por su parte, el NETPR convocará una segunda reunión para discutir los resultados y las opciones disponibles para la población estudiantil y maestros del sistema.

