Inicia oficialmente la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico

La vacunación contra el COVID-19 comenzó oficialmente esta mañana en el Hospital Ashford.

Las primeras dos personas que recibieron la vacuna en ese hospital fueron la Terapista Respiratoria, Yahaira Alicea, quien atendió a la primera paciente hospitalizada con COVID-19 y el Doctor Manuel Velilla, quien es miembro activo de mayor edad en esa facultad médica.

“No tengan duda. Sobre esto vienen estudios hace muchos años y esto no es nuevo. Solamente es otra pandemia más que tenemos y que pues todos tenemos que saber que tenemos que cuidarnos. Tenemos que confiar en estas personas que han hecho esta vacuna para resolver este problema que tenemos.”, expresó Alicea antes de recibir la vacuna.

Siguieron en el proceso de vacunación el doctor Roberto Carlo, un urólogo que realiza estudios de biopsias en el hospital, por lo que cuenta con un freezer -80. Tan pronto supo de la necesidad para almacenar las vacunas puso su congelador a la disposición, informó el Hospital Ashford.

Luego la epidemióloga Hilda Alemán, quien fue parte esencial del manejo de pacientes, realización de pruebas de COVID a empleados, por lo que se expuso a contagio, seguimiento para verificar status de salud y si desarrollaron o no síntomas.

El doctor Carlos Álvarez, director médico de Sala de Emergencias, que fue parte del comité de Covid, en donde se establece el protocolo y guías para manejar pacientes de esa enfermedad, así como también educar a los empleados.

Y luego el doctor Samuel Suárez, neumólogo y miembro de la facultad médica que atendió a la turista italiana y primer caso de Covid-19 en Puerto Rico, Doña Rosa, en la sala de intensivo.

Suárez participa activamente en el manejo clínico de pacientes COVID y a su vez es miembro vocal del comite de COVID-19.

El primer cargamento de las vacunas de Pfizer llegó a Puerto Rico este lunes a eso de las 9:30 a.m., informó la gobernadora Wanda Vázquez en un tuit. Se espera que hoy, martes, y el jueves lleguen más cargamentos, para completar unas 30,000 dosis.

¡Tenemos nuestras primeras vacunas! #PuertoRico trabajó diligentemente la logística con el gobierno federal y hoy las tenemos en nuestra tierra. ¡A mover esas primeras fases y a vacunar a nuestra gente vulnerable! #COVID19 @PRNationalGuard @desaludpr pic.twitter.com/Ojs4U0jNFC — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 14, 2020

El sábado, la gobernadora Wanda Vázquez Garced habló en conferencia de prensa sobre el plan del gobierno para la vacunación masiva contra COVID-19, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) le diera la autorización de emergencia a la vacuna producida por la farmacéutica Pfizer.

El plan es la administración de la vacuna por fases. En la primera fase se contempla alcanzar a los profesionales de la salud, trabajadores de los hospitales y de respuesta de emergencias, así como personas que trabajan y viven en albergues, asilos, centros de cuidado prolongado, entre otros.

En la etapa B de la primera fase, se incluyen policías, primeros respondedores, empleados del Departamento de Educación y trabajadores esenciales. La etapa C de la primera fase incluye personas con enfermedades crónicas tales como diabéticos, personas con problemas respiratorios o condiciones cardíacas, pacientes renales y aquellos que están inmunocomprometidos.

Mientras, la segunda fase incluye vacunar a personas mayores de 16 años y sin problemas de salud o condiciones preexistentes. Según el plan establecido, esta fase, que incluye a la mayoría de la población, se extendería hasta los meses del verano.

Como parte del plan y simultáneo al proceso de vacunación masiva, el Departamento de Salud llevará a cabo una campaña de orientación con información relacionada a la vacuna, su efectividad, las dosis necesarias, los posibles efectos adversos y el calendario de vacunación, entre otros datos.

La administración de la vacuna contra COVID-19 será de manera voluntaria y libre de costo, incluyendo a personas que no tengan seguro médico. La misma no es una partícula infecciosa, no tiene virus, no se integra al genoma y no tiene potencial de crear infección. Entre los efectos secundarios que se han reportado se encuentran síntomas como fiebre, fatiga y dolor muscular, entre otras reacciones pasajeras.

