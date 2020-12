Encuentran una persona muerta en la plaza pública de Aguas Buenas

El cadáver de un hombre fue encontrado en la mañana del martes, en la plaza pública de Aguas Buenas, informó la Policía.

La persona no ha sido identificado y no de brindó una descripción de la persona. El cuerpo no presenta signos visibles de violencia.

El cuerpo será enviado a Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas se hicieron cargo de la pesquisa.

