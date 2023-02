Endosos de candidatos políticos serán electrónicos, anuncia la CEE

Los integrantes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) presentaron este jueves el nuevo sistema de radicación de endosos, que se hará de forma electrónica, conforme lo establecido en el Código Electoral.

El sistema, que elimina totalmente los endosos por papel, lo manejarán personas autorizadas por los partidos o candidatos a puestos electivos que tienen que cumplir con el requisito de endosos para participar en el proceso eleccionario en Puerto Rico.

A través de un equipo electrónico que tenga acceso del internet, el endosante -con la ayuda de la persona autorizada- llenará la información que valide su identidad, que incluye su nombre, dirección, teléfono, el número de registro electoral, dirección de correo electrónico y los últimos 4 dígitos de su seguro social. Además, se le requerirá a la persona que firme en ese equipo electrónico el endoso.

“El sistema hace las validaciones, si la persona es un elector activo, valida que la persona pertenezca a la demarcación territorial en caso de un partido municipal o escaño por distrito senatorial o representativo. El único elemento que queda fuera de la validación automática es la firma. En ese caso, si habrá un ser humano que se limitará entonces a validar la firma contra la firma que tenemos en el registro general de electores”, dijo el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamientos Electrónicos de la CEE Eduardo Nieves Cartagena en conferencia de prensa.

Sobre el problema que puede crear la validación de una firma dada en un equipo electrónico con la que existe en el sistema de la CEE, el presidente de la entidad, Francisco Rosado Colomer, explicó cuáles son las opciones que tendrá el endosante para validar su firma y el endoso.

“No es un asunto ajeno a las conversaciones y a la dinámica que ha habido, tanto con el Comité de Reglamento como con el pleno de la Comisión, presentando este tipo de sistemas. Y para eso se aprobaron otras alternativas adicionales y una nueva forma de validar la firma. Uno, el sistema va a permitir capturar la foto del endosante al momento en que está endosando. Otro cambio que vino con el proceso de Reglamentación, es que la firma que está en el endoso no sea aceptada, tiene que haber unanimidad. No es que un comisionado no esté de acuerdo con la firma. Pero si todos estamos de acuerdo con que no se parece la firma, pues debe ser que no es la firma. Algo adicional que vamos a tener que es el Registro Electrónico General de Electores, que va a enviarle un correo electrónico al endosante, si voluntariamente se registró, para que diga si esa es su firma. Si el endosante acepta que es su firma, ya no hay junta que invalide la firma, aunque sea una equis”, explicó el presidente de la CEE.

En el caso de que el endoso lo provea una persona encamada o que no pueda firmar y ponga una equis, será el o la testigo quien tendrá que asegurarse de hacer la validación. El sistema también identifica si el firmante endosó a otras personas para la misma posición.