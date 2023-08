Enfermera entre los acusados en operativo contra la ganga de “El Burro”

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó en la mañana de este jueves un operativo contra una peligrosa ganga dedicada al narcotráfico en Caguas, liderada por el fugitivo federal, Nelson Torres Delgado, conocido como "El Burro".

Una de las acusadas lo fue Sheila Luyando Fuentes, quien es enfermera, por alegadamente divulgar información de pacientes.

"Luyando Fuentes actuó como facilitadora para la ganga. Ella era empleada en la industria del cuidado de la salud con acceso a información privada de pacientes. Esta acusada compartió información privilegiada para identificación de pacientes que pertenecían a gangas rivales y que se encontraban recibiendo tratamiento médico para recuperarse de tiroteos. De esta manera facilitó los esfuerzos de la ganga de narcotráfico para localizar y asesinar a sus enemigos", añadió Muldrow.

El director ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos (UDH, por sus siglas en inglés), Jorge Matta González, confirmó que la mujer laboraba en la institución.

"Se trata de una contratista y no de una empleada de la institución hospitalaria. Una vez se conoció del arresto se le solicitó a la compañía que contrató a la mujer que procediera a removerla de inmediato de sus funciones y se comenzó con una investigación sobre la información a la que tuvo acceso y pudo haber divulgado esta contratista. Del mismo modo, debo admitir que el anuncio me causó gran consternación porque las actuaciones de esta persona no van a tono con nuestro compromiso de servicio responsable hacia los pacientes y al fiel cumpliento de la Ley y de la política de privacidad. Confiamos en nuestras agencias de seguridad y en el sistema judicial”, sostuvo Matta González en declaraciones escritas.

EL OPERATIVO

En total, los federales diligenciaron 38 órdenes de arresto. Uno de los lugares impactados fue la barriada Morales, la cual es controlada por Torres Delgado.

"El acusado número uno es Nelson Torres Delgado, alias "El Burro", fugitivo de las autoridades federales desde el 2017. Torres Delgado ha ejercido poder sobre el narcotráfico por el área de Caguas desde el principio de la década del 2010. A pesar de estar fugitivo, Torres ha mantenido control de la ganga a través de la violencia, la intimidación y participando en violentas guerras territoriales contra las otras gangas narcotraficantes que son rivales", dijo en conferencia de prensa el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Los presuntos miembros de la organización criminal fueron acusados por un gran jurado federal el pasado 17 de julio, por conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas en los residenciales Brisas del Dorado, Raúl Castellón, Turabo Heights, y Juan Jiménez García.

Como parte de la conspiración, utilizaron apartamentos abandonados en los proyectos de vivienda pública para preparar las drogas para su distribución en los puntos de venta de drogas y lograron acceso a muchos vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego. Para ese propósito, los co-conspiradores robarían autos o comprarían autos robados de otros para usarlos en la promoción de las actividades de narcotráfico.

El Negociado de la Policía, Caguas Strike Force y alguaciles federales formaron parte del operativo.

Aquí la lista de los acusados:

Nelson Torres-Delgado, a.k.a. “El Burro/Burro/

Father/Nelsito/Cuatro Patas/El Animal/El Animal de Cuatro Patas

Father/Nelsito/Cuatro Patas/El Animal/El Animal de Cuatro Patas Edwin Padilla-López, a.k.a. “Play/NBA/Pliki/Biscochito/Bizcochito/Juga”

Ronald Aponte-Marquez, a.k.a. “El Enano/Enano/Sepe”

Eroz Rodríguez-Hernández, a.k.a. “Eros/Wason/El Joker”

José Jiménez-Ramos, a.k.a. “El Mono/Mono/Joel El Mono”

Lenne Carrasquillo-Serrano, a.k.a. “Taz/Leny/Lenny/Lenee/La J”

Giovanny Solis-Carrasco, a.k.a. “Blanquito/Jova El Blanco/Joba El Blanco/Jova”

Evaristo González-Vega, a.k.a. “Sonic/Viejo/Eva”

Jariel Figueroa-Maymi, a.k.a. “Moni”

José Torres-Pagán, a.k.a. “Abelino/Ave/Abe”

Carlos De Jesús-García, a.k.a. “Oreja/Orejas”

Gabriel Vázquez-Roldán, a.k.a. “Gordo/Gabby Gordo/Goldo/

Goldito/Goldo Vázquez”

Goldito/Goldo Vázquez” José Martinez-Galvez, a.k.a. “El Chef/El Che/Chef”

Armando L. Rivera-Rodríguez

Jan Borges De Jesús, a.k.a. “El Man/Jan el Man/Jan El Chulo”

Lester Vélez-Rodríguez, a.k.a. “El Eco/El Feo/Coco”

Vanessa Santiago-Cotto,

Diana Mimoso-Figueroa, a.k.a. “La D/Di”

José de la Vega, a.k.a. “Chupi/Pablo/Pablito”

Michael Rodríguez-Flores, a.k.a. “Pinki”

José Gautier-Medina, a.k.a. “Tempo”

Miguel González-Sánchez, a.k.a. “Miky/Mikyy/El Code”

Brian Sierra-Feliciano, a.k.a. “Kobe”

Eric Camacho-Castro, a.k.a. “Pali”

Héctor Torres-Pagán, a.k.a. “Pepo”

Christian Martines-Franco, a.k.a. “El Menor/Menor/El Mynor/Mynor/Christian Menor”

Edward Vázquez-Concepción, a.k.a. “Draculín/Drácula/Draco/Bestia Demon”

Juan Acevedo-Ramos, a.k.a. “Tono/Tonito/Pelotero Kuker”

Jean Villanueva-Figueroa, a.k.a. “Mueca/Mueka/Jan Mueca/Jean Mueca”

Waldemar Pedraza-Díaz, a.k.a. “Walde”

Melquiades Santana-Martínez, a.k.a. “Melki/Melqi”

Juan Orellano-Díaz, a.k.a. “El Indio/Indio”

Cesar Acevedo-Adorno

Elimelec García-Escoda, a.k.a. “Flaco/Eli/Elimelek”

Christopher Contreras-Baez, a.k.a. “Chimuelo”

Luis Burgos-Ofarril, a.k.a. “Pájaro”

Francisco López-Sánchez

Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.