Entra en vigor el nuevo Código de Orden Público en San Juan

El nuevo Código de Orden Público para el Municipio de San Juan entró en vigor este jueves.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, firmó este martes el Proyecto de Ordenanza Núm. 53, que establece el nuevo “Código de Orden Público para el Municipio de San Juan”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La medida busca que un código "balanceado" entre las necesidades de los más de 330 mil sanjuaneros y el sistema comercial.

Hay gran disgusto entre comerciantes, quienes advierten que muchos negocios tendrán que cerrar.

En cuanto a la venta y expendio de bebidas alcohólicas, la Legislatura Municipal validó que estará autorizada la venta y servicio de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y la 1:00 a.m. Mientras, los fines de semana (sábados y domingo) el horario será desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., y lo mismo los días feriados legales estatales y federales que caigan lunes.

Por otro lado, para maximizar la calidad ambiental y la tranquilidad de los residentes, visitantes y turistas quedaron prohibidos los ruidos innecesarios o excesivos como el “voceteo” producidos por sistemas de amplificación tales como altoparlantes, megáfonos o artefactos similares que importunen o perturben el pacífico vivir, esto con excepción de aquellas expresiones protegidas o la libertad de expresión.

Con la finalidad de maximizar el acceso a los transeúntes que hacen uso de las aceras, se impondrán sanciones a las personas que obstruyan las mismas y limitan el libre movimiento de las personas.

El alcalde de San Juan defiende el recién aprobado código de orden público.