“Eres un Lupillo más”: Maripily y Poncho protagonizan fuerte enfrentamiento

Un intenso enfrentamiento se desató este martes entre la ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera y Poncho de Nigris, luego de que este asegurara que Wendy Guevara, superaba a Maripily y que esta “parecía un hombre”.

El comentario de Poncho provocó la inmediata reacción de Maripily, quien no dudó en defenderse en vivo. “Yo gané La Casa de los Famosos por ser auténtica, y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes”, expresó la modelo puertorriqueña.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La tensión escaló rápidamente cuando el huracán boricua lanzó fuertes declaraciones contra Poncho: “Deja de estar mencionando mi nombre porque tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. No seas un mueble más. Yo no tengo nada con Wendy, la conozco, la admiro muchísimo, pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily. Te ubicas, porque si eres otro más de Lupillo, yo te ubico a ti… aprende a conocerme”.

Poncho le respondió: “Yo lo único que te dije es que Wendy te gana”.

Maripily, lejos de calmarse, lo retó a medirse con ella en el reality show.

“Yo voy a entrar a La Casa y yo me quiero ir a un día de votación contigo a ver quién es quién. ¿Te atreves? Tú eres un Lupillo más, tú eres un pandillero”, expresó.

Telemundo viene en grande en el año nuevo con el regreso del fenómeno multiplataforma, La Casa de los Famosos All-Stars. Ya se confirmó que el reality show está pautado para estrenar en febrero del 2025.