Esperan revelar resultados finales de las elecciones antes del 24 de diciembre

Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo este lunes en entrevista radial que tiene la esperanza de que el resultado final de las elecciones generales se anuncie antes del 24 de diciembre, pero reconoció que las contiendas cerradas pueden retrasar el proceso.

“Yo no me atrevo a pronosticar. Los resultados de estas elecciones, el escrutinio y recuento han sido atípicos. Tengo la esperanza que antes del 24 (de diciembre) culminemos pero, no me atrevo a pronosticar. Esto depende mucho de esas contiendas cerradas o si alguien va a los tribunales”, dijo Aponte Berrios en entrevista con Radio Isla.

El comisionado dijo que las contiendas más cerradas son en las alcaldías de San Juan, Aguadilla, Guánica y Culebra.

“El viernes en una reunión por la tarde en la Comisión (Estatal de Elecciones) propuse que las nueve mesas (de escrutinio) se usen para concluir el trabajo de San Juan. Así que esperemos que con esa determinación concluyamos y el presidente (Francisco Rosado Colomer) diga finalmente quién termina ganando esa contienda en San Juan”, sostuvo Aponte Berrios. Su propuesta fue aceptada por los demás comisionados electorales.

El Comisionado electoral del PIP dijo que “San Juan es una gran preocupación por lo cerrado de esta contienda, por los cambios de número y por los señalamientos que se han hecho” en cuanto a la posibilidad de fraude en la votación.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.