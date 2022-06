“Está encaminado en la dirección correcta”, Pierluisi sobre proyecto de estatus

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, junto a la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) hizo entrega el viernes, de una ponencia a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que se encuentran en la Isla, sobre el borrador de consenso del proyecto congresional de estatus.

“Es un hecho irrefutable que, desde finales de la década de 1960, y por 50 años, la estadidad es la opción preferida por la mayoría de la gente. Ahora, somos parte de una fase prometedora porque tenemos un borrador de proyecto de ley producto del consenso con opciones constitucionales no territoriales. Este borrador de proyecto de ley no tan solo les pregunta a los puertorriqueños cual quieren que sea el estatus de la Isla, sino que también compromete al Congreso a implementar la opción de estatus elegida por el pueblo. Después de todo, ese es uno de los principales derechos de la democracia americana: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, sostuvo Pierluisi Urrutia a los miembros del Comité compuesto por el presidente del mismo, Raúl Grijalva, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Añadió que los puertorriqueños estamos esperanzados con este proyecto. “Seamos sinceros, ningún miembro del Congreso aceptaría para sus constituyentes un estatus como el que se vive en Puerto Rico”.

En su alocución, Pierluisi y los legisladores presentes resaltaron que no se debe incluir el estatus territorial actual porque “nadie puede negar que Puerto Rico carece de democracia plena, por lo que las opciones presentadas son justas, razonables y constitucionales”.

Otros de los que tomaron la palabra ante los miembros de la delegación congresional fueron los portavoces de la Cámara y Senado: Johnny Méndez, Carmelo Ríos y Thomas Rivera Schatz, así como los representantes: José Aponte, José Enrique Meléndez, Lourdes Ramos, y los senadores: Gregorio Matías, William Villafañe y Henry Neumann. También, se expresaron los Delegados/Cabilderos Congresionales por la Estadidad: María Meléndez y Roberto Lefranc.

En torno a la opción de Estadidad, el gobernador propuso que se establezca claramente que el Congreso tiene el poder de aumentar la cantidad de miembros de la Cámara de Representantes para integrar a los que representarían a Puerto Rico. En el caso de la libre asociación, recomendó que se explique aún mejor cómo se abarcará el tema del Seguro Social, que se aclare qué sucedería con los beneficios acumulados, pero no concretados, de los miembros de las Fuerzas Armadas que residen en Puerto Rico en caso de que se seleccione esta opción de estatus y fue enfático en que la ciudadanía americana no se extienda más allá del primer término del pacto de asociación. Mientras que en lo que respecta a la independencia, solicitó que también se clarifiquen los beneficios de Seguro Social y de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Al celebrar que se realicen vistas públicas en la Isla, el gobernador destacó que los miembros del Comité de Recursos Naturales y de todo el Congreso “tienen la gran responsabilidad de escuchar a nuestra gente para de una vez y por todas ponerle fin al estatus territorial de Puerto Rico. Por muchos años, este Cuerpo legislativo ha sido llamado a atender este problema que por más de 13 años, tanto este servidor, cuando fui comisionado residente y la ahora comisionada residente, Jenniffer González Colón llevamos solicitando acción congresional para lograr la Igualdad”.

Desde hace 105 años los puertorriqueños son ciudadanos americanos y desde que se aprobó la Constitución de Puerto Rico en el 1952, el Congreso nunca le ha preguntado a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus territorial, si desean ser un estado o prefieren la independencia. Sin embargo, y a pesar de que durante varias décadas se han radicado medidas en el Comité de Recursos Naturales, solamente dos recibieron el aval de los representantes federales en el 1998 y el 2010, esta última mientras Pierluisi fungió como comisionado residente, para resolver el estatus territorial de Puerto Rico.

Pierluisi reiteró que en la Isla se llevaron a cabo plebiscitos que “han sido pasos hacia una solución permanente sobre nuestro estatus territorial”. Recordó además que durante la pasada década se han enfatizado los poderes coloniales del Congreso y de Estados Unidos sobre diversas formas en Puerto Rico.

Comentó que con la aprobación de la Ley federal PROMESA se impuso una Junta que no ha sido electa por el pueblo y que diversas opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos defienden y mantienen la desigualdad contra todos los puertorriqueños al amparo de leyes federales, incluyendo el denegar acceso al beneficio de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) solamente porque residen en Puerto Rico.

“También, año tras año tenemos que luchar por fondos para financiar programas tan importantes como el Medicaid, y con subvenciones limitadas tenemos acceso a programas de asistencia nutricional. Estos son algunos ejemplos de cómo injustamente se utiliza el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico”, añadió.

Al finalizar su mensaje, Pierluisi le dijo a los congresistas presentes que “muchos han dicho que este es un intento fútil, que ustedes realmente no toman en serio el resolver el estatus de Puerto Rico, que no hay tiempo, que el Senado no actuará y que Puerto Rico no es prioridad en el Congreso. ¡Demuéstrenles a los detractores que están equivocados! Sé el arduo trabajo que realizaron para lograr un consenso y reconozco su compromiso con Puerto Rico. Por eso me place que el presidente de Estados Unidos Joe Biden apoye estos esfuerzos, porque los 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico exigimos acción rápida y más de 5 millones de puertorriqueños residentes en los estados, así lo esperan”.