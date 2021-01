Este viernes | Pierluisi asistirá a su primera reunión con la JSF

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que el viernes estará presente en la reunión ordinaria de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Desde este viernes en adelante, voy a estar sentado con la Junta, algo que ningún gobernador ha hecho hasta el momento”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Voy a tener voz, no voy a tener voto, pero me voy a hacer sentir y hay áreas que ya yo he identificado que la Junta sabe que voy por ahí”, añadió.

Según el gobernador, estos puntos son justicia salarial para los empleados públicos de manera que se facilite el reclutamiento de profesionales. Ofreció como ejemplo, que un contable en el gobierno cobra un salario base de $1,500.

El otro asunto son los recortes a la Universidad de Puerto Rico que entiende, deben detenerse.

“En el área de presupuesto yo lo que voy a estar reclamando a la Junta es un respeto al gobierno de Puerto Rico. La Junta tiene el deber de establecer la proyección de los recaudos, pero voy a velar que ese estimado de recaudo sea justo y razonable. Y a la hora de montar el presupuesto eso va a ser clave”, dijo el mandatario.

Desde la pasada campaña electoral, Pierluisi Urrutia estableció que participaría activamente de las reuniones con la JSF.

Sus expresiones se dieron en conferencia de prensa luego de recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el centro de vacunación de la Guardia Nacional en el municipio de Bayamón.

