Estos sectores podrían quedarse sin luz por trabajos de LUMA

LUMA Energy anunció este sábado que brigadas estarán realizando mejores planificadas y debido a esto, podrían ocurrir interrupciones de servicio.

Los sectores afectados son: San Juan (Cmpe. Colegio Universitario de San Juan, Cmpg. Federal Court Buildings, Cond. Parque Centro, Cond. San Juan Chateau, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Plaza Las Américas, Arterial Hostos, Hato Rey Centro, New San Juan, Hato Rey Norte, Come. Plaza Las Américas, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Res. Residencial Nemesio R. Canales Cond. Atrium Plaza, Cond. La Morada Apartments, Sect. La Cerámica, Edif. Telemundo / Wkaq, Edu. Head Start Nemesio R. Canales, Ind. Urbanización Industrial Tres Monjitas, Ave. Chardón, Hato Rey Norte, Ave. Chardón, Hato Rey Norte, Hato Rey Central, Com. Ballori & Farré, Com. Computerin, Com. Cvs Pharmacy, Com. Euromoda, Com. Mistura, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Urb. El Vedado, Urb. Hyuke, Urb. Roosevelt)

Además, en Toa Alta estarán removiendo vegetación peligrosa. Los sectores son: Panaderia Genesis e Iglesia en carr. 861 Bo. Bucarabones)

El consorcio recordó que este lunes 2 de septiembre, estarán cerradas nuestras oficinas.

Puedes verificar o actualizar tu información de contacto en nuestra página web o aplicación Mi LUMA o llamarnos al 1-844-888-LUMA (5862).