Exigen a Justicia que entregue informe de la investigación realizada contra Ricardo Rosselló

Los comisionados electorales de todos los partidos políticos inscritos, exigieron este jueves al Departamento de Justicia que entregue el informe sobre la investigación realizada contra exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Areizaga García por el voto ausente en la elección especial para escoger los cabilderos por la estadidad.

“El Departamento de Justicia informó al país, que la decisión de no radicar cargos criminales contra el matrimonio Rosselló-Areizaga se debió, supuestamente, a que la Comisión Estatal de Elecciones no respondió requerimientos de entrega de información y que ciertos documentos suministrados estaban borrosos. Esta aseveración carece de veracidad por lo que esas expresiones laceran innecesaria e injustamente la credibilidad de este organismo por lo que exigimos que entreguen el informe de referencia para examinar los fundamentos de una expresión de esa envergadura que no se ajustan a la realidad”, expresó Ramón A. Torres Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD).

Torres Cruz, sostuvo que este caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar profundamente el Código Electoral no solo en el tema del voto ausente y el voto por correo sino también sobre la elección de ciudadanos bajo la modalidad de nominación directa o write in.

“El propio gobernador Pedro Pierluisi se ha expresado en favor de realizar enmiendas al Código Electoral con el propósito de evitar que se repitan situaciones como esta. Para lograr ese objetivo, es de suma importancia obtener y evaluar el contenido de dicho informe ya que, en el mismo, aparentan concluir que hubo deficiencias en el manejo de documentos y en los procesos electorales. Nuestra responsabilidad es conocer la veracidad de esas expresiones y su efecto sobre la legitimidad del Código Electoral vigente”, dijo finalmente el Comisionado del PPD.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rossy, defendieron la determinación de solicitar el archivo del caso contra Ricardo Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Rosselló, porque no tenían evidencia documental para probar el caso por voto ausente, en la elección para escoger los cabilderos/delegados por la estadidad.

“El informe de los fiscales dice que el domicilio electoral no existe. Pero yo no estoy juzgando si existe el domicilio electoral. Yo estoy juzgando si se cometió el delito electoral de llenar una solicitud con información falsa debidamente juramentada y que se pueda probar ese delito”, dijo el secretario de Justicia en entrevista radial (WKAQ).

No anticipa que la controversia afecte la causa de la estadidad.

Según la investigación por los fiscales, los documentos para solicitar el voto ausente de Rosselló Nevares y su esposa, que fueron enviados mediante correo electrónico, no están juramentados ni firmados. Tampoco la CEE pudo proveer un documento original, sino una fotocopia. Esta y otras situaciones encontradas durante la investigación llevaron al Ministerio Público a no radicar cargos contra el matrimonio.

Los referidos de los comisionados electorales de Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático le imputaban al matrimonio mentir bajo juramento en los documentos sometidos a la CEE.

