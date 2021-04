Exigen a la CEE explique qué fondos usarán para pagar elección de cabilderos por la estadidad

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado, exigió el miércoles, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, que detenga los trabajos relacionados a la elección especial en la cual se elegirán cabilderos pro estadidad en mayo.

Reclamó además que el presidente de la CEE explique de dónde provendrán los fondos necesarios para llevar a cabo la elección, sin insiste en continuar adelante en lo que describió como un intento fútil y un despilfarro de fondos públicos.

“Tanto la Cámara de Representantes como la Junta de Control Fiscal (JCF), decidieron no avalar la asignación de 1.8 millones de dólares para la celebración en mayo de una elección especial para escoger seis cabilderos por estadidad. Ante este escenario, el país debe conocer de dónde y qué fondos utilizará la comisión si decide continuar con el proceso de elección”, cuestionó Cruz Maldonado en comunicación escrita.

“Desde el inicio del proceso denunciamos que la elección es una fútil y un despilfarro de fondos públicos. Es de conocimiento público la situación fiscal por la cual atraviesa la comisión por lo cual es innecesario la celebración de esta elección”, añadió.

Expuso que la Cámara de Representantes derrotó la Resolución Conjunta de la Cámara 100, para destinar la asignación de fondos para la celebración el 16 de mayo de la elección luego de la última recomendación de la JCF. Mientras, por su parte, la JCF anunció se allanó a la determinación del cuerpo legislativo por lo cual en estos momentos la CEE carece de los fondos necesarios para poder llevar a cabo el evento.

“Nos sorprende que mientras esto ocurre en los medios del país, el plan de trabajo de la comisión continúa inalterado lo que conlleva un gasto de fondos de una agencia que opera con un déficit presupuestario en su nómina de millones de dólares. El presidente hizo expresiones públicas que si no le asignaban los fondos no podría celebrar la elección. La pregunta es, ¿cuándo se da la orden de detener el gasto de fondos que no tenemos? Si el presidente tiene un plan B me gustaría conocerlo además, el país debe conocer cómo se maneja el limitado presupuesto de la comisión”, sentenció Cruz Maldonado.

“Seguimos en la espera de que el presidente se exprese con relación a este tema en las próximas 24 horas”, añadió.

El comisionado electoral del PPD sostuvo que durante la reunión de comisión celebrada hoy, se cuestionó por varios de los comisionados electorales sobre este asunto. Solo el PNP y Proyecto Dignidad avalan este gasto en la agencia.