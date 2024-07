Explican por qué todavía algunos comercios venden plásticos de un solo uso

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz junto a inspectores de la agencia, visitaron este lunes cerca de 100 negocios para asegurar el cumplimiento de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso.

Durante las visitas, la funcionaria se percató que aún hay plásticos de un solo uso en las góndolas, pero que están ordenando a que se liquiden y no se vuelva a pedir inventario de estos productos.

"Nuestro objetivo con estas visitas es orientar y educar a los comerciantes sobre cómo cumplir con la Ley 51-2022. No se trata de sancionarlos, sino de asegurar que todos los negocios entiendan y adopten las nuevas regulaciones estipuladas para evitar sanciones futuras. En esta etapa, no vamos a estar emitiendo multas, simplemente emitiremos una notificación de falta para que ese comercio se ponga al día. Hemos visto ya una transición; en los comercios que hemos estado visitando hay plásticos de un solo uso que están en góndolas, pero están ordenando que se liquiden y no se vuelva a pedir inventario de estos productos. También hemos visto productos compostables y biodegradables, que sí están permitidos”, explicó la secretaria.

De las 100 visitas que los inspectores hicieron en la zona metro, Cidra, Cayey, Ponce, Dorado, Isabela, Mayagüez, Coamo, Juana Díaz y otros, DACO encontró que 12 comercios no tenían la rotulación establecida en la ley. El personal técnico visitó supermercados, colmados, establecimientos de comida, estaciones de gasolina y otros.

Sobre la rotulación, la licenciada detalló que todos los comercios deben tenerla con una breve explicación que la Ley 51 de 2022 entró en vigor el 1 de julio y que prohíbe la venta de plásticos de un solo uso. Esos avisos deben tener un tamaño de 8 y medio por 11, letra 14 y estar a una altura que sea fácil de leer para el consumidor, que es de 4 a 7 pies.

“En estos 6 meses que establece la ley seguiremos orientando, como lo hemos hecho desde el 2022 cuando se aprobó el estatuto. Al momento, hemos visitado más de 2,000 comercios para explicarles el funcionamiento de la reglamentación y lo que deben hacer, como es la rotulación e inventarios. En 30 días, visitaremos los establecimientos que ya hemos orientado para comenzar a emitir los avisos de falta”, subrayó.

Adelantó que las infracciones a los comercios comenzarán a partir de enero 2025, pues la ley establece 6 meses para que los comerciantes tengan oportunidad de hacer ajustes en sus inventarios. Si el comercio no cumple con lo establecido para esa fecha, la primera multa será de $500, una segunda de $1,000 y si son 3 o más, $5,000 cada una. Los recetarios de farmacias, que utilizan recipientes para medicamentos, están exentos de la ley.

"Es importante que tanto los comerciantes como los consumidores estén alineados en este esfuerzo. Al apoyar a los negocios que cumplen con la Ley 51-2022, estamos contribuyendo significativamente a la protección de nuestro medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad en nuestra isla. Además, cumplimos con nuestro norte que es la defensa de los derechos del consumidor garantizando que tengan a su alcance los productos que la ley exige y a un precio justo. Estamos aquí para ayudar y guiar a los comerciantes en este proceso. Sabemos que las transiciones pueden ser desafiantes, pero estamos comprometidos a hacerlas lo más claras y fáciles posible”, afirmó González Ruiz.