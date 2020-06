Exrepresentante Narden Jaime Espinosa será investigado por FEI

El exrepresentante Narden Jaime Espinosa y otros nueve funcionarios que prestaban servicios en su oficina serãn investigados por Fiscales Especiales Independientes, trascendió el jueves.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente informó que evaluó y justipreció el Informe de Investigación Preliminar que le refiriera el Departamento de Justicia (DJPR) sobre esos exfuncionarios.

A base de esos hallazgos, el Panel concluyó que existe causa suficiente para encomendar que se realice una investigación a fondo en este asunto. Esto, porque la conducta que se le atribuye a dichos exfuncionarios es violatoria de los delitos indicados en el informe remitido por el DJPR.

La Resolución del Panel identifica como objetos de la investigación asignada a los siguientes exfuncionarios: Narden Jaime, Norberto Olmeda Pérez, Grandi Liz López Pagan, Myrna De Lean Vega, Deborah González Martínez, Elizabeth Reyes Orellano, Alexandro López López, Ismael Mercado Casilla, Loida González Gerena y Lizette Piñero Pena. En la referida Resolución, se señala que el DJPR les atribuye a dichos exfuncionarios una serie de delitos como autores, coautores y cooperadores.

Entre dichos delitos figuran: falsificación de documentos públicos, falsificación de peticiones de endoso para primarias, (llamado comúnmente como, “vaciado de listas”), robo de identidad, apropiación ilegal de fondos públicos, malversación de fondos públicos y fraude. Además, se alegan infracciones a la Ley Electoral y a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental.

“En cuanto a Luis Miguel Berrios Fontánez, quien era Ayudante Especial del exrepresentante, no se designó FEI por no tener constancia bajo juramento de los hechos ilegales que se le atribuyen. Ello, por si solo, no conlleva su exoneración”, aclaró el Panel.

Desde luego, ello no impedirá que, de los FEI obtener información bajo juramento que lo involucre en algún acto ilegal, amplíen su investigación y procedan conforme a Derecho.

En consideración de lo antes expuesto, el Panel designó a la licenciada Zulma Fuster Troche como Fiscal Especial Independiente y al licenciado Miguel Colon, como Fiscal Delegado, para que realicen una investigación a fondo, para lo cual se les concede un plazo de 90 días, a partir del 18 de junio de 2020.

