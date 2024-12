Fallece la Dra. Ana Judith Román, primera neuróloga de Puerto Rico

La Dra. Ana Judith Román, quien fue la primera neuróloga de Puerto Rico, falleció este jueves a sus 94 años.

La especialista enseñó por casi 60 años en el Recinto de Ciencias Médicas. Laboró hasta sus últimos días.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Hasta que Dios me lo permita y mi memoria me lo permita", dijo en entrevista con Sylvia Gómez, en octubre de este año, cuando le preguntó hasta cuándo enseñaría.

Su historia cautivó a los puertorriqueños. Román no pudo estudiar en Estados Unidos, porque en ese momento, no aceptaban negros, por lo que se fue a a estudiar a Francia, sin conocer el idoma. No se limitó y cumplió su meta.

Que en paz descanse, Ana Judith Román.

A continuación, la entrevista:

Ana Judith Román es la primera neuróloga de Puerto Rico.