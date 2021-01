Falta de controles en terminales de ATM habrían provocado pérdidas de casi $20,000

La Oficina del Inspectora General de Puerto Rico anunció este martes el hallazgo de serias deficiencias de controles y posibles irregularidades luego de un examen realizado en los cajeros de los terminales de lanchas de las islas de Vieques, Culebra y Municipio de Ceiba, ante el recibo de una queja por posible pérdida de fondos públicos y falta de controles adecuados.

En el ejercicio de la autoridad legal, jurisdicción y competencia que, le ha sido conferida, en virtud de la Ley Núm. 15 de 2017, según enmendada, la Oficina del Inspector General (OIG), el 26 de septiembre de 2019, comenzó una investigación por queja en la Autoridad de Transporte Marítimo y las Islas Municipio (ATM), se informó en comunicado de prensa.

Como parte del proceso de análisis, la OIG identificó al menos 11 situaciones relacionadas a la pérdida de fondos públicos en el terminal de lanchas de Vieques, que pudieron provocar pérdidas en fondos de $19,908.96, aproximadamente.

Durante la intervención de la OIG, en los Terminales de Lanchas de Vieques, Ceiba y Culebra se identificaron irregularidades, relacionadas al manejo de efectivo. En el arqueo realizado las cajas fuertes de los terminales, se encontraban valores que en totalidad sumaban $15,137.25 y que no habían sido depositados en la cuenta bancaria. A la fecha de nuestro examen habían transcurrido de 1 a 4 días de realizadas las recaudaciones y el dinero en efectivo se mantenía en las facilidades, sin la debida custodia.

Durante la visita a los Terminales, observamos el proceso de la venta de boletos y nos percatamos que, no se está llevando a cabo según los procesos y controles adecuados. No existe un procedimiento que regule el manejo, control y acceso de las cajas fuertes y las combinaciones de seguridad no se cambian con regularidad.

Otra de las deficiencias refleja que, en el Terminal de Lanchas de Vieques, la caja fuerte se encontraba ubicada justo al lado de la puerta de entrada de la boletería y ambas puertas se encontraban abiertas. En el Terminal de Lanchas de Ceiba, la caja fuerte estaba ubicada en la Oficina de la Contadora. En el Terminal de Lanchas de Culebra, la caja fuerte estaba ubicada dentro del baño de la boletería y ambas puertas se encontraban abiertas.

La ATM no presentó evidencia de un procedimiento que establezca la cantidad de fondo de cambio que se les asigna a los oficinistas para comenzar las operaciones diariamente. La oficinista dispone del dinero de los recaudos de días anteriores que no han sido depositados en la cuenta bancaria de la ATM y son custodiados en la caja fuerte, sin completar un formulario donde el oficinista pueda desglosar diariamente el dinero que está retirando de los cuadres anteriores, especificar la fecha del cuadre y que el mismo sea verificado y autorizado por un supervisor.

Las situaciones identificadas durante la investigación, no le permiten a ATM, tener un control adecuado sobre las operaciones relacionadas con el dinero recaudado de la venta de boletos por concepto de transporte marítimo. Por otro lado, la ausencia de reglamentación, supervisión, controles internos y segregación de funciones, propician la comisión de irregularidades sin que las mismas puedan ser detectadas a tiempo para adjudicar responsabilidades, y a su vez, afecta el adecuado manejo en la recaudación de fondos públicos.

La OIG, realizó los correspondientes referidos ya que, conforme a la información evaluada, la conducta expuesta en los hallazgos que corresponden pudiese constituir infracciones a las normas y estatutos vigentes.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.

No obstante, se reitera el su compromiso con continuar atendiendo situaciones de fraude o irregularidades con fondos públicos, por lo que es importante el llamado a la colaboración para que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.

