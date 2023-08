“Falta poco”, insiste Jenniffer González sobre su próxima aspiración política

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, no descartó este jueves su posible candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, afirmando que tomará su decisión pronto y la anunciará al pueblo.

“Voy a tomar mi decisión a mi tiempo. Y falta poco para tomar esa decisión y falta poco para notificarle al pueblo”, manifestó González Colón en respuesta a periodistas.

“Sería lógico que fuera a él mismo si va a haber una primaria, yo no estoy preocupada por nada de esas cosas. En el caso mío, a mí me va a regir mi decisión, lo que el pueblo me está pidiendo”, añadió.

Sobre la posible candidatura de Ricardo Rosselló a la comisaría residente, González Colón indicó que “el puesto está ocupado en este momento”.

Además, aclaró que el momento para las candidaturas es el primero de diciembre, según estipula la ley.

Referente a su relación con el gobernador Pedro Pierluisi, González Colón destacó que es “una relación cordial” y que ambos son profesionales en sus roles.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la evaluación del trabajo del gobernador Pierluisi, la comisionada reiteró que “las evaluaciones, incluyendo las mías, las toma el pueblo. El pueblo que tiene que evaluar el trabajo del alcalde, del mío, de los legisladores, del gobernador. Esa evaluación le toca al pueblo de Puerto Rico”.

