Fan de Maripily denuncia que le quieren pagar para quitar su apoyo

Nuestro huracán boricua, Maripily Rivera, quien sigue en peligro de eliminación en La Casa de los Famosos, ha causado sensación en las redes sociales y una fan de ella denunció que le ofrecieron dinero a cambio de quitar su apoyo.

"Me quieren callar la boca, quieren comprar mi silencio...quieren que me calle la boca en esta segunda nominación de Maripily. Me quieren pagar. Yo no sabía que yo hacía todo este revolú, yo no sabía que tenía el poder de hacer el revolú así de grande para querer a ofrecerme chavitos para que yo me calle la boca y no apoye a Maripily", aseguró la usuaria que se identifica en Tik Tok como "Venus".

La fanatica de la empresaria afirmó que tiene fotos y evidencia que comprueban su denuncia pública. Además, señaló que fue un artista reconocido quien le lanzó la oferta.

"Yo no me vendo, yo cobro muy bien y trabajo pa' lo mío y tengo dos negocios, gracias a Dios soy bendecida y no me estoy muriendo de hambre... a mi no me calla ni el diablo", continuó diciendo.

Durante la gala de este domingo, puedes votar para salvar a la boricua y para acceder a la página deberás registrarte con tu cuenta de Facebook o Gmail. Solo se permitirá un solo voto por cada cuenta o correo electrónico. El cambio surge como una medida para evitar votaciones masivas.

Presiona este enlace para votar: https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota