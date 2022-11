Farmacias de la Comunidad denuncian intentos para sacarlos como proveedores del Plan Vital

Los portavoces de sobre 850 farmacias de comunidad apoyadas por el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) alegaron el domingo que las farmacias de cadena Walgreens y CVS pretenden sacarlos como proveedores en el Plan Vital.

“Es importante recordar que Walgreens estuvo ya en el Plan de salud del gobierno y lo abandonó, cuando no estuvo de acuerdo con los ajustes tarifarios que realizó el gobierno en cuanto a los reembolsos a recibir. Sencillamente estas cadenas quisieron imponer su tarifario y al no ser aceptados por el gobierno, dejaron de servir a todos los puertorriqueños/as trastocando el servicio de todo un pueblo. Ahora que el mercado está estable y bien atendido, quieren volver a inestabilizar a un mercado que ya está bien servido por empresarios locales quienes en conjunto son mucho más que las farmacias de cadena y operan en municipios donde las grandes cadenas no prestan operan”, dijo el director ejecutivo de Coopharma, Heriberto Ortiz Martínez en declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente de Farmacias Aliadas, Carlos Torrado explicó que “nuestros estudios reflejan que cerrarán 1 de cada 5 farmacias de la comunidad y se perderán cientos empleos de este sector. Hacemos un llamado urgente al gobernador, al secretario de salud, al secretario de Desarrollo Económico y a la directora de ASES a que no den marcha atrás a la política pública que se ha mantenido por 20 años y que no trastoquen el acceso del paciente que tan bien ha funcionado y es la razón de ser del sistema”.

La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte Rodríguez indicó que, “la entrada de estas cadenas extranjeras al Plan Vital destruiría y llevaría a la quiebra a cientos de farmacias de la comunidad. No podemos permitir que se continúe destruyendo y poniendo obstáculos para el desarrollo y crecimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios. Las Pymes son el corazón que mantiene la actividad económica en la isla y dejan sus ganancias aquí. Apoyamos el reclamo de las farmacias de la Comunidad, para que se mantenga el sistema como está ahora y no se trastoque lo que hasta ahora ha funcionado”.

La coalición en conjunto pidió que se mantenga como está la red de farmacia del Plan Vital.