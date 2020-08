Fecha de elecciones depende del tiempo para culminar el escrutinio, según presidente de la CEE

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera dijo el viernes que la fecha de las elecciones depende del tiempo que se tome culminar el escrutinio de las primarias del 9 y 16 de agosto.

Según Dávila Rivera, a pesar de que ya se puede comenzar la impresión de las papeletas de la consulta Estadidad Si o No e inclusive la de los candidatos a la gobernación, comoquiera hay que esperar.

“La realidad es que, por asuntos de informática, de seguridad y de diseño de las maquinas, hay que esperar que culmine el escrutinio general, para poder realizar eso”, dijo el presidente de la CEE en conferencia de prensa.

Dávila Rivera mencionó que, en la reunión, los comisionados electorales acordaron mantener la fecha del 3 de noviembre para celebrar el evento.

Mencionó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que terminaba el proceso este fin de semana. En el caso del Partido Popular Democrático (PPD), según Dávila Rivera, el comisionado electoral, Nicolás Gautier expresó que no podía dar certeza de que acabarían este fin de semana. Supuestamente, no tienen personal suficiente para realizar el proceso.

“Ellos no pudieron afirmarlo con certeza, pero dieron como estimado la próxima semana. Nos reuniremos la semana que viene y estoy seguro de que, tan pronto los comisionados vean que no es viable- ahora no tenemos la certeza- poder cumplir con ese calendario, pues entonces si se tomaría la determinación de sugerir la posposición. Es algo que depende y reitero del Partido Popular”, sentenció.

El funcionario aseguró que tienen los fondos para cumplir con el pago de la impresión de las papeletas, pero esperan además porque las empresas encargadas, Dominion y Print Tech cumplan con prestar la fianza requerida.

Cuestionado sobre si permanecerá en el cargo, insistió en que su deseo es culminar con el escrutinio general.

Dávila Rivera tiene al momento 7 querellas que tienen como objetivo sacarlo de la presidencia de la CEE.

