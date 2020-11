Federales desarticulan organización criminal que operaba en Santa Isabel

El fiscal federal, W. Stephen Muldrow junto al administrador de la Agencia Federal Anti Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Timothy Shea, informaron el jueves sobre la desarticulación de una ganga delictiva que operaba en Santa Isabel en la que se encausaron a 20 personas.

“El lunes, 9 de noviembre, un Gran Jurado Federal emitió una acusación contra 20 miembros de una organización de tráfico de drogas por conspirar para distribuir heroína, crack, cocaína y marihuana. Esta ganga operaba desde el año 2015 desde los residenciales públicos Rincón Taíno y Pedro Descartes y otras áreas del municipio de Santa Isabel”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

En el operativo participaron la DEA, la Policía de Puerto Rico (Strike Force de Ponce), FBI y los Alguaciles Federales junto al ICE-HSI.

“Los 20 acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de su organización. A saber, líderes, dueños de puntos de drogas, gatilleros, corredores, vendedores y facilitadores. 15 de los acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. Este caso de Santa Isabel sigue un caso que anunciamos el mes pasado. El 15 de octubre llevamos a cabo un operativo en el Residencial Luis Palés Matos en Guayama”, abundó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

“Estas son grandes noticias para el pueblo de Puerto Rico. Los operativos en Rincón Taíno, Barranquitas y Guayama provocarán que los ciudadanos puedan descansar tranquilos pues esta organización de narcotráfico fue desarticulada. Quiero agradecer al fiscal federal W. Stephen Muldrow y al resto de los componentes de seguridad para hacer esta operación una realidad”, dijo Shea.

Muldrow especificó que el líder de la organización criminal fue identificado como David Pacheco. El operativo produjo 19 arrestos. Sin embargo, Muldrow especificó que aún falta un arresto. Detalló que la organización criminal tenía movimientos de dinero y armas en Orlando y Tampa, en Florida.

“Lo que nosotros vemos en mucho de esos casos es que hay muchas conexiones entre Puerto Rico y otros estados y Orlando y el Distrito de la Florida que incluye Tampa y Orlando, siempre nosotros vemos movimiento de droga desde aquí hacia allá y el movimiento de armas de fuego desde allá hasta acá”, dijo Muldrow.

Explicó que 10 de los acusados enfrentan cargos de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico y enfrentan de 10 años a vida en prisión.

