Fiscalía de Caguas asegura le han ofrecido todas las ayudas a “La Peki”

La Fiscalía de Caguas aseguró este miércoles que le han ofrecido todas las ayudas disponibles a Andrea "La Peki" Ojeda Cruz, en el caso contra su expareja, el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera.

"Entendemos el proceso físico y mental por el que atraviesa una víctima de violencia de género y vamos a continuar defendiéndola", lee las declaraciones escritas de la fiscal de Distrito de Caguas, Aracelys Pérez Correa.

Las expresiones surgen luego que Ojeda Cruz manifestara en el Tribunal de Caguas que no le interesa continuar con el proceso y denunciara un alegado mal manejo por parte de los fiscales en el caso.

Denuncia supuesto maltrato por parte de fiscalía y alega que el proceso la ha llevado a necesitar tratamiento psiquiátrico.

"El Ministerio Público no ejerce presiones de ninguna manera. Rechazamos esas alegaciones porque no son correctas y son muy lamentables. Los fiscales tienen el deber y están facultados en ley para evaluar los casos de violencia de género y proseguir para garantizar la protección y el bienestar de las víctimas; sobre todo porque conocemos el fatal descenlace de muchas mujeres que han desistido del proceso y han continuado sometidas a los patrones de maltrato. Cabe destacar que ese interés es aún mayor en el contexto histórico que enfrentamos, que ha requerido la implantación de política pública y una declaración de emergencia", añadió.

Pérez Correa aseguró que "La Peki" ha verbalizado públicamente en un sinúmero de ocasiones su deseo de continuar con el proceso y los fiscales la respaldaron.

"La Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia también le ha ofrecido a Ojeda Cruz servicios de acompañamiento durante las vistas juidiciales, sicológico y rondas preventivas en coordinación con el Negociado de la Policía. Además, contó con una intercesora legal de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Le hemos brindado protección y apoyo desde el inicio y así lo continuaremos haciendo. Ese es nuestro deber y compromiso", finalizan las expresiones.

"No quiero continuar, no quiero declarar, que no tengo interés alguno", dijo a la jueza Ana Cruz Vélez.

En la tarde, se esperaba que se llevara a cabo desinsaculación del jurado, sin embargo, el proceso fue pospuesto para el 15 de febrero, tras las declaraciones de Ojeda y el planteamiento de la defensa, de considerar que el juicio sea por derecho y no por jurado.

"Desde que yo denuncié a Juanma López, comenzó mi calvario. El proceso para mi ha sido matador, mi salud emocional se ha afectado, al nivel que saliendo de una reunión con mi fiscal, yo terminé en el Hospital Panamericano", alegó la mujer.

"El sistema me ha maltratado más que Juanma López. A mí ya se me olvidó lo que me hizo Juanma López", añadió.

Ante las declaraciones, la jueza declaró un receso del Tribunal. Al salir, el expúgil dijo que su expareja estuvo embarazada, pero perdió a la criatura, supuestamente, por la situación.

El pasado 15 de diciembre,Cruz Vélez le otorgó permiso al expúgil para que trabaje. Asimismo, advirtió que deberá continuar con tratamiento sicológico y en comunicación con PSAJ.

López Rivera enfrenta cargos por supuesta violencia de género. El juicio está programado para comenzar este 2022.

Su expareja no se opone a que se someta a un programa de desvío.

Contra López, pesa una orden de protección en su contra durante un año. Quedó en libertad luego que el juez Jorge Díaz Reveron concediera una rebaja de fianza.

Inicialmente, se la había impuesto la cantidad de $175,000. Luego de la rebaja, tuvo que pagar $35,000. El juez ordenó que el imputado esté bajo supervisión electrónica y en su hogar, las 24 horas del día.

No obstante, determinó que no hay elementos para revocarle la fianza.

López Rivera fue arrestado por segunda ocasión en este caso, luego que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) hiciera la petición de revocación al Tribunal de Caguas por violar las condiciones al enviar un mensaje a la víctima del caso de violencia de género que este enfrenta.

El Departamento de Justicia argumentó que López Rivera se dirigió a su expareja, Andrea V. Ojeda Cruz, quien lo denunció el pasado 8 de septiembre por un patrón de abusos y agresiones.

"Mi intención no es que se destruya su vida", dijo.

El arresto

El pasado 8 de septiembre, el Tribunal de Caguas halló causa para arresto contra el boxeador, luego de que el Departamento de Justicia presentará siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad contra Ojeda Cruz, quien denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de violencio de género por parte del deportista.

A López Rivera se le impuso una fianza de $175,000.00, y fue dejado en libertad bajo supervisión electrónica y restricción bajo el programa de vigilancia de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio.

Denuncia agresiones y amenazas por parte del exboxeador.