Flexibilizan opciones para visitantes de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe

Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe anunciaron iniciativas adicionales implantadas en ambos centros comerciales durante este periodo de reapertura post COVID-19, trascendió el martes.

Al momento, hay 135 tiendas abiertas, pero este fin de semana abren más | Conoce los detalles.

Entre las iniciativas se encuentran nuevos bloques de horario, más cantidad de personas por reservación, opción de acceso “walk-in”, recaudación de fondos a través de venta de mascarillas por organizaciones sin fines de lucro, ampliación del servicio de “curbside pickup” y tiendas adicionales que se siguen sumando a la oferta.

“Los planes que adoptamos para la operación de los centros comerciales han probado ser efectivos y nos permiten hacer modificaciones cuando se estime necesario, cumpliendo siempre con los requisitos de la Orden Ejecutiva”, coincidieron Franklin Domenech y Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe, respectivamente en comunicación escrita.

“Las visitas hasta el momento se han manejado de acuerdo con los protocolos establecidos y tenemos buen margen para recibir más visitantes en la medida, que sigan abriendo las tiendas y más personas se sientan cómodas para salir de sus hogares”, señaló Domenech.

Por su parte el gerente general de Plaza Del Caribe señaló que “los parámetros de distanciamiento, higiene y salubridad que estamos siguiendo son rigurosos y fueron desarrollados y analizados en conjunto con expertos en sus materias”.

Añadió que un higienista industrial certificado evaluó los planes de ambos centros y determinó que los mismos están alineados con las recomendaciones locales, regionales y federales y con las recomendaciones de higiene y salud pública del CDC, el American Industrial Hygiene Association (AIHA), y el American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioners Engineers (ASHRAE).

Nuevos horarios y más personas por reservación

Para apoyar que la experiencia de compra de los visitantes sea una más completa durante este periodo de emergencia, ambos centros comerciales ampliaron los bloques de horarios de atención. “Ahora, al hacer reservaciones a través del PLAZA App, nuestros visitantes pueden seleccionar el bloque de horario de 9:00 am a 2:00 pm o de 12:00 pm a 5:00 pm. De esta manera, los visitantes contarán con más tiempo para realizar sus compras o disfrutar de espacio para comer antes de concluir sus periodos de visitas”, señaló Domenech. De igual forma, las personas podrán hacer reservaciones para ellos y (3) tres personas adicionales, lo que también responde a peticiones de los visitantes de los centros comerciales, particularmente para aquellos que buscaban una opción para los almuerzos o comidas familiares. Para aquellas personas que no poseen un teléfono celular o no tengan la PLAZA App descargada, existe la opción de obtener un pase de entrada como “walk-in” a través de los kioskos de servicio al cliente ubicados en cada una de las entradas.

Mascarillas por una buena causa

El uso de mascarilla o cubre bocas es una de las principales medidas de protección y seguridad requeridas por el Gobierno en la Orden Ejecutiva 2020-041 y exigida por ambos centros comerciales para todo visitante, empleado o suplidor. “Para que todo visitante cumpla con este requisito y pueda acceder tanto a Plaza Las Américas como a Plaza Del Caribe sin la preocupación de que olvidó su mascarilla, ambos centros comerciales invitaron a organizaciones sin fines de lucro a llevar a cabo una venta de mascarillas en las entradas principales y de esta manera, apoyar la recaudación de fondos de entidades que han estado en una pausa en sus actividades como resultado de esta pandemia”, mencionó Carlos I. Ayala, especialista en comunicaciones y redes sociales de Empresas Fonalledas.

En el caso de Plaza Las Américas, EDP University y VOCES: Coalición de Vacunación de Puerto Rico tiene a cargo la venta de mascarillas. El dinero recaudado por EDP University estará destinado a un programa de becas para estudiantes de escasos recursos económicos. Por su parte, VOCES: Coalición de Vacunación de Puerto Rico asignará los fondos recaudados a iniciativas de protección con adultos mayores en égidas y centros de cuidado prolongado. Las mascarillas estarán disponibles desde $1.00 en adelante y habrá opciones desechables (papel), reusables (tela) y protectores para la cara (“face shields”). En Plaza Del Caribe, Gogo Foundation tiene a cargo esta iniciativa que busca recaudar fondos adicionales para los servicios que ofrece a pacientes de cáncer de 0 a 21 años, residentes del sur y oeste de Puerto Rico. “Gogo Foundation estará este próximo fin de semana vendiendo mascarillas reusables por un donativo de $5.00 y la Fundación Hospital Damas regalará “cap shields” para aquellos que quieran tener una protección adicional”, dijo Susana Santiago, Directora de Mercadeo de Plaza Del Caribe.

Más tiendas abiertas

En la segunda semana luego de la reapertura de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe son más las tiendas que ahora están disponibles para beneficio de los consumidores. En Plaza Las Américas abrieron esta semana Zara, Hollister, Arte Religioso, Abercrombie & Fich y Red Lobster, entre otras y ya son más de 170 las tiendas abiertas en este centro comercial. Por su parte en Plaza Del Caribe hay más de 70 tiendas abiertas, incluyendo Zara, Totto, Vitamin World, Lenscrafter y El Mesón, que abrieron esta semana, y se espera que en el fin de semana inicien operaciones Chico’s, Crocs y Carters. Se espera que este fin de semana abran en Plaza Las Américas las tiendas Marshalls, Chico’s, Soma, Sephora y White House Black Market, entre otros.

Continúa el “curbside pickup”

Un nuevo servicio que ha sido acogido por muchos clientes de ambos centros comerciales en esta nueva norma tras el COVID-19, es el recogido de mercancía o “curbside pickup” en ventas realizadas a través de Internet o por teléfono. “Luego del cliente completar la compra, puede recoger la mercancía en áreas designadas en los estacionamientos de ambos centros comerciales. La mercancía adquirida y ya pagada es entregada por un empleado de la tienda directamente en el vehículo del cliente, sin necesidad de que la persona tenga que entrar al centro comercial” expresó Tavárez.

La iniciativa, que comenzó como un esfuerzo temporal tanto en Plaza Las Américas como en Plaza Del Caribe, ya tiene 12 tiendas brindando el servicio en Plaza Del Caribe y 28 en Plaza Las Américas.

“Es una opción adicional para los consumidores, especialmente adultos mayores, que interesan continuar tomando medidas de protección adicionales. Todo tiende a indicar que el nuevo servicio de recogido de mercancía llegó para quedarse en ambos centros comerciales”, terminó Tavárez.

Para más información sobre Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe puede acceder a www.regresaaplaza.com, www.plazalasamericas.com, www.plazadelcaribe.com o llamar al (787) 333-9999, (787)767-5202 o (787) 259-8989.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.