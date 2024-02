Gilberto Santa Rosa revalida en Florida con dos shows “sold out”

El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa hizo historia este fin de semana al presentarse en solitario por primera vez en el escenario del Kia Center en Orlando y en el Hard Rock Live Hollywood, en Florida, ante una audiencia de sobre 12,000 personas.

La experiencia la enriqueció sin duda un repertorio lleno de éxitos musicales que el público recibió con gran complicidad en Auténtico Tour. Así, desde Orlando hasta Hollywood, los fanáticos respondieron con un entusiasmo abrumador.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Estoy agradecido y me siento bendecido por el apoyo y el cariño que he recibido de mi gente en cada ciudad que visitamos. Ver a miles de personas disfrutando y conectando con mi música en cada nueva semana de nuestra gira es una sensación indescriptible. Me llevo estos fines de semana en el corazón como una experiencia inolvidable”, expresó Santa Rosa.

Con este, ya son dos fines de semana consecutivos de conciertos sold out, incluida su exitosa actuación en el The Theater at MGM National Harbor en Washington, D.C., el pasado sábado, donde Gilberto Santa Rosa ha demostrado, una vez más, por qué es considerado una de las figuras más respetadas y trascendentales de la música latina, especialmente de la salsa.

Entre los reconocimientos recibidos por el artista durante los pasados días está el del Consejo Internacional de la Música (CILM & UNOTA) liderado en Miami por Lilubeth “Lilu” Vilera donde el artista fue nombrado Miembro de de las Naciones Unidas de la Música; distinción recibida por compañeros artistas como Marc Anthony, Carlos Vives y Fernando Villalona, entre otros grandes.

Ahora, el cantante se prepara para continuar su gira mundial en el transcurso de los próximos meses y la cita inmediata es el sábado, 24 de febrero en el Movistar Arena en Bogotá, Colombia.

Las próximas fechas del Auténtico Tour serán:

LATINOAMÉRICA:

· FEB. 24 - Bogotá, Colombia | Movistar Arena

· MAR. 9 - Santiago, Chile | Movistar Arena

· MAR. 13- Trujillo, Perú | Teatro Upao

· MAR. 15 - Arequipa, Perú | Jardín de la Cerveza

· MAR. 16 - Lima, Perú | Multi Espacio Costa 2

ESTADOS UNIDOS:

· MAR. 22 - Milwaukee, WI | The Pabst Theater

· MAR. 23 - Chicago, IL | The Riviera Theatre

· MAR. 24 - Indianapolis, IN | Clowes Memorial Hall

· MAR. 29 - San Antonio, TX | Tobin Center

· MAR. 30 - Mesa, AZ | Mesa Arts Center

· ABR. 6 - New York, NY | Radio City Music Hall

· ABR. 12 - Charlotte, NC | Blumenthal Center

· ABR. 13 - Durham, NC | Durham Performing Arts

· JUN. 26 - El Paso, TX | The Plaza Theatre

· JUN. 28 - Houston, TX | Smart Financial Centre

· JUN. 29 - Dallas, TX | AT&T Performing Arts

· JUN. 30 - McAllen, TX | McAllen Performing Arts Center

EUROPA:

· JUL. 7 - Zurich, Suiza | Stadthalle Dietikon

· JUL. 12 - Sant Feliu, España | Porta Ferrada

· JUL. 14 - Jerez, España | Tio Pepe

· JUL. 15 - Fuengirola, España | Marenostum

· JUL. 16 - Murcia, España | Murcia On

· JUL. 19 - Palma de Mallorca, España | Palma Concert Series

· JUL. 20 - Tenerife, España | Cook Music Festival

MÉXICO Y EL CARIBE

· AGO. 8 - Ciudad de México, México | Auditorio Nacional

· NOV. 8-11 – Crucero Auténtico de Gilberto Santa Rosa

Este último, el Crucero Auténtico de Gilberto Santa Rosa es una unión especial que el salsero realizó con una reconocida línea de cruceros que le permitirá a la fanaticada del Caballero de la Salsa acompañarlo en un fin de semana a bordo lleno de música y baile del 8 al 11 de noviembre. Todos los detalles de esta experiencia única están disponibles aquí.

Para más información sobre Auténtico Tour y boletos, puede visitar www.gilbertosantarosa.com