Gladymar Torres busca clasificar a la final de atletismo en París 2024

La boricua Gladymar Torres buscará este sábado clasificar a la final de 100 metros de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La nuestra finalizó quinto lugar en la semifinal y registró un nuevo récord nacional de 11:12.

“Es un reguero de emociones. Creo que horita no podía contener mis lágrimas por los nervios y pensar, verdad, en que uno no es capaz de llegar a la semifinal. Llegar a este escenario, correr en el mismo. Ahora es felicidad y orgullo representar y pasar a la semifinal”, dijo el viernes Torres, entre sonrisas y lágrimas, quien estaba a la espera de un encuentro con sus padres ubicados en el Estadio.

“Ha sido un año increíble. Este año para mí, me abrió los ojos que sí soy capaz de hacer lo que me proponga. No ponerme límite. Pero, también me ha sorprendido mucho. Yo sí sabía que estaba lista para representar, pero no sabía que estaba tan lista. Ha sido excelente. Ha sido espectacular”, narró la atleta con una enorme sonrisa.

La también campeona de las Justas de Atletismo por la Universidad Ana G. Méndez reflejó en su rostro un estado catatónico, por, aún, no asimilar su logro en París 2024.

“Estoy muy cerquita de romper la barrera de los 10 segundos. No sé cómo se siente”, dijo ahogada en llanto.

“Ha sido difícil asimilar el hecho de que clasifiqué a las Olimpiadas. También fue difícil entender que hoy fue el día. Un día que pasó bien rápido. Apenas entrando a la pista yo decía ‘ok, en este escenario tanta gente, ¿cómo yo lo voy a hacer?’. Ahora me lo creo y sé que soy capaz. ¡Estoy ready para mañana!”, relató Torres parte de sus momentos íntimos previo a la carrera.