Gobernador dice que estuvo ahorrando mucho tiempo para el anillo de compromiso de su pareja

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el lunes que llevaba tiempo ahorrando dinero para comprar el anillo de compromiso que le dio a su pareja, Fabiola Ansótegui Blanc.

“Bueno pues yo me arrodillé y le pedí. Un poco asustado que me dijera que sí. Le pedí el "sí" el domingo 10 de diciembre, pero, no se lo notifiqué a mi familia inmediata, hasta creo que tres días después. Por eso lo informé en los medios de comunicación. Creo que fue el jueves pasado, porque el miércoles fue que le di la noticia a mis seres queridos pero sí me dijo que sí. Gracias a Dios, porque estuve ahorrando un montón de tiempo para comprarle el anillo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero ya el detalle de cuándo va a ser la boda y en dónde eso no lo hemos decidido. Tenemos múltiples opciones, otra vez estamos felices y de igual manera, en cuanto a la fecha no tenemos fecha al momento, pero estamos contentos, El futuro, dirá si tomamos la decisión en 2024. No hay fecha, vuelvo y digo, pero sí esperemos que sea en algún momento el próximo año”, añadió.

Fue el pasado jueves cuando Pierluisi anunció en sus redes sociales que comprometió a Ansótegui Blanc.

El primer mandatario acompañó la publicación en la que reveló la noticia con una foto de ambos, en donde su ahora prometida mostraba el anillo.

"Fabiola, soy bendecido de tenerte. Te amo. #DijoQueSí", escribió.

Pierluisi y la abogada comenzaron la relación a mediados del 2020.