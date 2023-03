Gobernador nombra a Luis Dávila Pernás como nuevo director de PRFAA

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció este martes la designación del licenciado Luis Dávila Pernas como nuevo director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), quien comenzará sus funciones el próximo lunes 20 de marzo.

“Agradezco al licenciado Dávila Pernas por aceptar esta encomienda. Su experiencia y su conocimiento serán de gran beneficio para continuar impulsando las prioridades de Puerto Rico en la capital federal”, sostuvo el gobernador.

Además de fungir como subdirector de PRFAA en 2017, el licenciado Dávila Pernas cuenta con un amplio bagaje laboral que incluye asesoría a clientes privados sobre asuntos de índole legislativo, administrativo y de política pública, representándoles en el Congreso, la Rama Ejecutiva federal y los gobiernos estatales.

El recién nombrado director de PRFAA es un experto en temas relacionados a la asesoría federal, incluyendo la política de recuperación de desastres, el Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), la Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA, por sus siglas en inglés), Medicare y Medicaid.

“Estoy sumamente honrado por la designación que me hiciera el gobernador Pedro Pierluisi. A través de mi carrera profesional, he dedicado muchos años de trabajo y esfuerzo a los asuntos prioritarios de Puerto Rico en el ámbito federal. Hoy más que nunca me siento preparado y listo para asumir la dirección de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, señaló el nuevo director ejecutivo de PRFAA.

Dávila Pernas obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas de la Florida International University (FIU por sus siglas en inglés) y un grado Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Posteriormente, fue admitido como abogado en Puerto Rico, el Distrito de Columbia y el Primer Circuito de Apelaciones. Desde el 2017 el licenciado Dávila Pernas ha sido miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, en su capacidad como “National Committeeman” de Puerto Rico.