Gobernador niega persecución política contra Jenniffer González

El gobernador Pedro Pierluisi rechazó el martes que haya una persecución política por parte de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, contra la comisionada residente Jenniffer González Colón y su familia por la controversia con la propiedad en La Parguera.

“Por lo menos de parte de la secretaria en lo más mínimo. De parte de este servidor, en lo más mínimo. No voy a hablar por otras personas. Puedo dar fe de que la secretaria lo que está haciendo es supervisando ese Departamento y es obvio que cuando el Departamento recibe querellas las tiene que atender. Hay un proceso que se lleva a cabo, importante es que se cumpla con su reglamentación interna. Entonces, por otro lado, claro el que presenta la querella, yo no voy a entrar en las motivaciones que puede tener, por eso es otra cosa y no voy a hablar por los demás. Yo puedo hablar por la secretaria, porque dirige ese Departamento y es parte de la Rama Ejecutiva que yo a su vez dirijo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Realmente, no lo voy a caracterizar, es que no voy a entrar o hacer ese tipo de comentarios porque estaría fuera de lugar de mi parte. Lo que yo tengo que hacer como gobernador es velar que los departamentos cumplan su misión. En este caso que la secretaria cumpla con su deber y por lo que yo veo, eso es lo que está pasando”, añadió.

Dice que utilizan la controversia por la casa de sus suegros para atacarla políticamente.

“La secretaria de lo que está haciendo es velando que el Departamento atienda las querellas que recibe conforme a sus procesos internos. O sea, y eso es un proceso que está en curso, como siempre se lleva a cabo cuando se someten querellas ante el Departamento”, sostuvo.

En una conferencia de prensa el lunes, González Colón calificó como irresponsable a Rodríguez Vega.

“Me gustaría que la Secretaría de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable al hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”, expresó González Colón, refiriéndose a las acusaciones de destrucción de mangles en la propiedad.

“¿Pero qué casualidad que solamente es a mi suegro y no a ninguna otra propiedad? Miren la multa que le dieron al ‘espuma party’ en Salinas de $1,500. Eso es un chiste. Sin embargo, se hacen cuestionamientos sobre una propiedad de dos personas mayores a quienes les destruyeron la propiedad y pretenden que eso sea el ejercicio y la visión que se le dé a Puerto Rico de cómo se trata la propiedad privada en Puerto Rico. Yo estoy en desacuerdo con eso. Incluso, agredieron a policías en esa supuesta manifestación”, añadió.