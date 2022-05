Gobernador rechaza que su cuñado haya coordinado con el Súper PAC

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia rechazó el miércoles que su cuñado, Andrés Guillemard, fuese una de las personas mencionadas en el acuerdo de culpabilidad que hizo su amigo, José Fuentes Fernández, por mentirle a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) en la manera en que el Súper Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, manejaba los fondos.

“No en lo más mínimo, no, ni él ni nadie, salvo el presidente y tesorero del PAC, el que se declaró culpable y se le está procesando. Ciertamente, cuando yo digo que no hubo coordinación de mi Comité , eso aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El gobernador rechazó, además, que haya buscado algún tipo de asesoría legal sobre ese tema.

Periodistas que investigaron el esquema explican.

“No soy yo, pero irrespectivamente de quiénes sean esas personas, yo vuelvo y digo otra vez, repito que no hubo coordinación alguna. Entre mi comité de campaña y ese PAC, por lo que, por lo cual no hubo ilegalidad alguna”, expresó.

Pierluisi Urrutia rechazó también, que alguno de los donantes del Súper PAC se hayan beneficiado directamente con contratos en el Gobierno por tal acción.

“Es imposible lo que señalas porque esos donativos que se mencionaron en los medios, no que a mí me conste, pero lo he leído en los medios, ocurrieron cuando yo no era gobernador, ocurrieron cuando yo era candidato a la gobernación, cuando no había asumido el cargo. O sea, que por definición es imposible que eso haya ocurrido, pero de todas maneras vuelvo y digo, para todo donante, que yo tuve, en mi comité de campaña es claro que no van a recibir nada a cambio por ese donativo”, sostuvo.

“Recuerden que hay miles de contratos del Gobierno en cualquier momento dado, y lo que la ley prohíbe es que cualquiera reciba un contrato a cambio de un donativo a cambio de un pago, por ejemplo. Eso es lo que es claramente ilegal y lo que yo estoy diciendo y lo voy a decir, 1,200 veces es que en mi administración, eso está terminantemente prohibido, es más, si ocurre yo soy el primero que diría, pues que se investigue y se procese”, añadió.

