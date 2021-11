Gobernador retira 36 nombramientos; entre ellos al juez Jorge Díaz Reverón

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informó este martes- último dia de la sesión ordinaria- que va a retirar y renominar varios de los nombramientos que no fueron considerados en el Senado y la Cámara de Representantes.

“Lamento que haya pasado casi un año y la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado no actuara sobre 36 nombramientos mientras que la Cámara de Representantes tampoco atendió dos nombramientos de importancia. Siempre que he realizado nombramientos, he presentado candidatos con la capacidad y los conocimientos para ocupar el cargo al que les designo. Es por esto que estoy retirando los nombramientos que no fueron atendidos y como ya había adelantado estaré haciendo renominaciones en la gran mayoría de los casos, y los anunciaré en su momento. Que quede claro, siempre procuraré por la continuidad y la sana administración del Gobierno”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Los nombramientos retirados fueron el de Enrique Volkers Nin, Principal Ejecutivo de lnnovación e Informática y Director Ejecutivo del Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS); Mariano Mier Romeu, Comisionado de Seguros de Puerto Rico y el juez Jorge Díaz Reverón, que buscaba una plaza en ascenso al Tribunal de Apelaciones. De ser renominados, sería la tercera ocasión en que el gobernador intenta que el Senado de consentimiento a sus designaciones.

En la lista hay jueces para plazas en ascenso, fiscales, procuradores y miembros de juntas de directores entre otros.

Mira la lista aquí:

11 16 21 Lista de Retirados by DigitalPRT2 on Scribd