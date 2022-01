EXCLUSIVA: Gobernador se inclina a posponer el inicio del semestre escolar

El gobernador Pedro Pierluisi informó este martes en Hoy Día Puerto Rico por Telemundo, que se inclina a posponer el inicio del semestre escolar, pautado para el 11 de enero, tras el repunte del COVID-19 que enfrenta Puerto Rico.

“Me inclino a posponer el reinicio de las clases presenciales por un periodo de tiempo corto. Todavía no he tomado una decisión final. Voy a estar pendiente del asesoramiento que voy a recibir del secretario de Salud y del secretario de Educación, pero me inclino a hacer eso”, dijo a este medio el mandatario.

“Pudiera ser una semana, dos semanas, ese es el tipo de decisión que no he tomado. Lo voy a hacer bien juiciosamente, así que es un balance. Otra vez, yo favorezco la educación presencial. Es indispensable, pero por otro lado quisiera que tengamos en las escuelas lo que nunca ha pasado, transmisión dentro de las escuelas del virus", añadió.

Los integrantes de la Coalición Científica se reunirán en la tarde del martes para presentar sus propuestas al gobernador.

Algunos colegios determinaron comenzar de manera híbrida.

Por otra parte, en el proceso para determinar cómo será el regreso a clases, un grupo de maestros propuso posponer el mismo hasta febrero.

“Es fundamental que cada comunidad escolar evalúe sus circunstancias salubristas y con autonomía determinen la modalidad de estudio a implantar: presencial 100 por ciento, grupos A y B (grupos de 10 a 12 por salón), híbrido o totalmente virtual. El inicio de clases presenciales, conforme a las actuales circunstancias, no debe ocurrir antes del 31 de enero”, dijo la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, en declaraciones escritas.

La presidenta de UNETE, Liza Fournier, insistió en que las clases vuelvan a modalidad virtual. Mientras, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, entiende que las clases deben ser presenciales.

Las clases en los recintos están pautadas para comenzar de manera escalonada durante enero.

Entretanto, la representante Deborah Soto Arroyo pidió cautela al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, en caso de que la decisión sea dejar a los niños en educación virtual.

“Esta decisión conlleva una serie de ajustes que afectan el andamiaje, no solo en las escuelas, sino el andamiaje familiar, ya que existen padres que simplemente no tienen con quien dejar a los hijos en la casa cuando van a sus trabajos. También debemos recordar que cuando se utilizó este método, se reportaron casos de familias de escasos recursos que simplemente no tenían acceso al internet en sus hogares”, sostuvo Soto Arroyo.