Gobernador sobre controversia en el PPD: “Un desorden de marca mayor”

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, catalogó este jueves como “increíbles los líos internos” en el Partido Popular Democrático (PPD), por la aprobación en la Cámara de Representantes de las enmiendas al Código Electoral.

“Digo que es que son increíbles porque que estén sancionando al presidente de la Cámara, o sea, despojándolo de todo puesto, designación en ese partido hasta el final del año que viene a un presidente de la Cámara y que también vayan a sancionar a un gran número de legisladores de ese partido, eso es lo que denota que hay un desorden de marca mayor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Primero tienen que resolver esos entuertos internamente en el Partido Popular Democrático y yo no voy a sugerir cómo hacerlo, porque no me corresponde”, añadió.

"Yo no voy a permitir que el gobernador me diga a mi como yo voy a dirigir el Partido Popular", dijo por su parte Jesús Manuel Ortiz.

Pierluisi Urrutia insistió en que si se va aprobar alguna enmienda al Código Electoral, tiene que contar con el respaldo del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sobre el caso judicial para las candidaturas coaligadas, el presidente del PNP sostuvo que según lo que ocurra en el Tribunal de Apelaciones, no descartan acudir al Tribunal Supremo.

Sobre la convención que celebrará su colectividad este fin de semana, aseguró que a pesar del posible reto a su candidatura, habrá unidad.

“Vamos a tener una convención exitosa, no tengo duda, va a ser bien animada. Este domingo todo el liderato está invitado, sin excepción. Y allí lo que va a reinar es nuevamente unidad, porque nosotros somos todos estadistas que creemos en esa igualdad de derechos que le falta a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y todos vamos a defender esta administración del penepé, porque mi administración es del PNP”, sostuvo.