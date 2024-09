Gobernador pide el voto adelantado; no participará de actividades del PNP

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el martes que solicitó votar por correo en las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Voy a ejercer el derecho al voto, como debe ser, y como tengo más de 60 años, lo voy a hacer por correo, porque creo que es una manera legítima de expresarnos, es más cómodo, y no tengo duda de que se va a contar mi voto al igual que se va a contar el voto de todos los que voten”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

De otra parte, reiteró que no va a participar de ninguna actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP), entiéndase la Convención ni el cierre de campaña.

Tras un relampagueante saludo, no tuvieron más interacción.

“Mi decisión hasta el momento, y no veo por qué eso vaya a cambiar, es que no voy a estar participando en el proceso de campaña, incluyendo en actividades de cierre. Esa ha sido mi decisión hasta el momento y otra vez no veo por qué yo deba cambiar esa decisión. Ya yo he expresado que, como siempre lo he hecho, voy a votar como PNP. Yo soy estadista, soy PNP y así, así me voy a expresar en las urnas. Pero no me veo en ese proceso, por razones que realmente no quiero, no vienen al caso. No voy a estar abundando, no tengo que abundar”, mencionó.

Sobre la relación con la comisionada residente, Jenniffer González Colón mencionó que “hemos mantenido comunicación telefónica. En varias ocasiones hemos conversado en el teléfono sobre asuntos pendientes. Y pues ayer se dio ese encuentro porque era una actividad oficial y tuvimos un saludo cordial como debe ser. A fin de cuentas, yo soy gobernador y debo estar enfocado en eso, no me debo distraer. En el caso de la comisionada, pues ella tiene ese cargo y además está en la contienda electoral. Yo no estoy en eso. Trato de mantenerme al margen, solamente intervengo cuando me atacan o cuando atacan a mi administración y veo que no tengo alternativa, sobre todo si entiendo que no tienen la razón. Pero voy a tratar de no inmiscuirme en el asunto electoral, dejar que los votantes escojan a base de lo que los candidatos, las candidatas digan y propongan, no de lo que tenga que decir yo”.

Alega que cambiaron turnos a última hora a petición de la comisionada residente.

Al preguntarle cuál es la diferencia de este proceso electoral al que enfrentó con Ricardo Rosselló, cuando también perdió en la primaria, pero sí participó del cierre de campaña.

“Es diferente mi situación a la que tuve en aquel entonces. En aquel entonces yo no era gobernador, yo era comisionado residente. Y Ricardo Rosselló aspiró a esa posición igual que yo aspiré a esa posición. Ahora siendo incumbente, siendo gobernador, pasó lo que pasó, pero entonces, obviamente, el pueblo a mí me eligió por cuatro años, no por tres años y medio, y mi responsabilidad ante el pueblo, es estar trabajando, como gobernador hasta el mismo, 2 de enero”, expresó.