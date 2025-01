La gobernadora Jenniffer González Colón, anunciará este martes la tercera ronda de nombramientos a su gabinete.

“No voy a adelantar nombres. Yo he estado evaluando, me estaba reuniendo con personal actual para distintas cosas, algunos para asesores, otros para otro tipo de cargo, así que no voy a adelantar nada”, dijo la gobernadora a prensa el lunes, durante la Fiesta de Reyes que se llevó a cabo en el Coca-Cola Musica Hall.

Al momento, aquí los nombramientos que se han hecho:

Secretario de la Gobernación y director de AAFAF: Francisco Domenech

Subsecretaria de la Gobernación: Itza García

Director ejecutivo de Edifícios Públicos: Félix Lasalle Toro

Director ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales: José Vega de Jesús

Comisionado del Cuerpo de Bomberos: Josué Iván Piñeiro Torres

Director de PRIDCO: Eric Santiago Justiniano

Director ejecutivo para la Autoridad para el financiamiento de la Infraestructura: Ricardo Álvarez

Procurador General de Puerto Rico: Omar Andino Figueroa

Secretario del Departamento de Seguridad Pública: Arturo Garffer

Secretaria de la Vivienda: Ciary Pérez Peña

Secretario de Salud: Víctor Ramos

Secretario de Educación: Eliezer Ramos Parés

Secretaria de Estado: Verónica Ferraiuoli Hornedo

X: @Jenniffer La licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo.

Secretaria de Justicia: Janet Parra

La designada secretaria de Justicia, Janet Parra

Secretaria de la Familia: Suzanne Roig

Secretario de DTOP: Edwin González

Director de la Autoridad de Puertos : Norberto Negrón

Directora Oficina para el Desarrollo Económico y Comunitario: Astrid Piñeiro

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto: Orlando Rivera

Directora de PRFAA: Gabriela Boffelli