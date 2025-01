Gobernadora dice que evalúa alcance de orden que congela fondos federales

La gobernadora Jenniffer González Colón informó este martes que busca asegurar la continuidad del uso de fondos federales en la isla ante nuevo memorándum federal.

La iniciativa de la primera mandataria se da luego de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca ordenara hoy la paralización de todas las subvenciones y préstamos del gobierno federal.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“La oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) emitió anoche un memorándum donde ordena una pausa temporera a las subvenciones y préstamos federales sin impactar los pagos directos a individuos. Esta mañana, esa oficina envió comunicaciones con más detalles a cada agencia federal, por lo tanto, las mismas están en proceso de revisión sobre esos programas que puedan incluir elementos que no son consistentes con la política pública de la administración Trump. Estas prioridades incluyen reducir las cargas de los contribuyentes, promover la energía y la manufactura, poner fin a los programas gubernamentales percibidos como "radicales" o "despilfarradores" y promover la eficiencia. Asimismo, se les está pidiendo a las agencias federales poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), reevaluar la ayuda exterior y priorizar las iniciativas "American-first", y por eso se da la suspensión temporal, aunque queda claro que la OMB puede otorgar excepciones caso por caso. Por nuestra parte, estamos revisando el potencial alcance que estas órdenes puedan llevar a las agencias en Puerto Rico. Ha sido nuestra prioridad el uso de los fondos federales que hemos asegurado en el Congreso durante los pasados 8 años y me aseguraré de que Puerto Rico cumpla con los requisitos aplicables y su buen uso para que esos fondos que nuestra gente necesita no se pierdan. Se les ha pedido a las agencias locales que revisen sus programas federales para saber si estos serían impactados, y poder hacer las revisiones o las solicitudes de consideración de caso por caso a OMB”, sostuvo González Colón en declaraciones escritas enviadas a la prensa a eso de las 2pm.

La decisión del gobierno republicano, que entraría en efecto a partir de las 5:00pm, podría afectar billones de dólares y causar una amplia interrupción en la investigación de la salud, programas educativos y otras iniciativas. Incluso las subvenciones que ya fueron otorgadas pero no se han gastado se frenarán.

Los beneficios de Medicare, Seguridad Social y ayudas que van directamente a individuos, no se verán afectadas, según el memorando.

Aunque no se especifican los fondos que estarían en peligro en Puerto Rico, las ayudas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y fondos de reconstrucción, podrían verse afectados, entre otros.