Carla Campos advirtió a gobernadora sobre cancelación de cruceros

La gobernadora Wanda Vázquez reaccionó este martes a la publicación de una carta en la que la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, le advirtió el pasado 19 de noviembre sobre la posibilidad de represalias por parte de compañías de cruceros por la negociación del contrato para administrar el Puerto de San Juan.

Por escrito, comunicó que "en relación a la comunicación dirigida por la Directora Ejecutiva de Turismo, Carla Campos, a esta servidora y a otros ayudantes el 19 de noviembre pasado, confirma y establece lo manifestado previamente sobre un posible escenario en cuanto a situaciones que han ocurrido en otras islas en estos procesos. Los mismos, aunque no son deseados ni avalados por nuestra administración, han ocurrido por parte de algunas empresas de cruceros. Cuando expresé que me sorprendió la comunicación de cancelación de Royal Caribbean, fue en el contexto de que apenas en octubre nos reunimos y estábamos en espera de recomendaciones de parte de la empresa como parte de un diálogo, las que, hasta el momento, no habíamos recibido. No obstante, continuaremos en conversaciones con el fin de lograr el mejor interés para el turismo, el mejoramiento y la revitalización de los puertos en Puerto Rico".

La misiva

Según el documento en manos de Telenoticias, en 2017 el Gobierno recibió una propuesta no solicitada de Global Ports Holding PLC, por lo que, siguiendo el mandato de la ley, se abrió el proceso de evaluación y competencia donde participaron varias firmas, incluyendo Royal Caribbean y Carnival Cruise Line. Ambas fuero descalificadas, según Campos dice en la carta, por “incumplir con los términos de las solicitudes de información”.

“Hemos alertado sobre la preocupación de que RCCL y CCL retiren sus activos movibles a otros destinos como medida de presión para influenciar los términos del proceso competitivo. Así lo hicieron en Bahamas y Antigua cuando ambos gobiernos llegaron a acuerdos con Global para mejorar su infraestructura portuaria. Luego de la adjudicación de ambos contratos. Las líneas se retiraron o redujeron su presencia en los destinos, obligando a los gobiernos a llegar a acuerdos por separado para que las líneas retomaran su acostumbrada presencia en los destinos”, lee la carta.

En la misiva, Campos alega que la Autoridad de los Puertos y la Administración para Alianzas Público-Privadas “se han visto imposibilitados de conversar individual y directamente con RCCL y CCL, tal como ambas líneas han solicitado”.

“No obstante a nuestros incansables intentos de mediar para evitar que tanto RCCL Y CC L tomen medidas de coerción para provocar negociaciones por separado con APPR, hemos recibido confirmación que RCCL está disminuyendo sustancialmente su itinerario confirmado para Puerto Rico cancelando 99 paradas, lo que representa una disminución de 400,000 pasajeros entre julio 2020 y abril 2020. Más aún, destaco que el Freedom of the Seas, crucero que zarpa desde San Juan semanalmente, cancela su operación en Puerto Rico a partir del Verano de 2021, y no se reemplazará por una embarcación de menor capacidad. El efecto multiplicador de estas cancelaciones redundará en una posible disminución del acceso aéreo al destino por igual”, advierte.

Indagarán razones

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, envió este martes declaraciones escritas en las que sostuvo que el gobierno desconoce por qué Royal Caribbean tiene la intención de cancelar la llegada de cruceros a Puerto Rico.

“La APPR recibió comunicación sobre la intención de Royal Caribbean de cancelar algunos de los viajes de esta línea a partir de julio de 2020. Royal Caribbean y la APPR mantienen ciertas relaciones contractuales que establecen el marco para los procesos de cancelación, los beneficios que el Gobierno de Puerto Rico brinda a Royal Caribbean, el volumen mínimo que Royal Caribbean se comprometió a traer a Puerto Rico a cambio de tales beneficios, entre otros. A base de esta notificación se estará enviando una comunicación para indagar la razón en cuanto a las cancelaciones”, manifestó Fontanés.

El director ejecutivo alegó que a la fecha, el proceso de evaluación y selección de las Alianzas no ha concluido, por lo cual no hay un contrato adjudicado.

"Por ello, cualquier información que terceros brinden a los medios o en las redes es especulativa y puede ir dirigida a manipular el proceso, ya que de otro modo no lo han logrado. En ese sentido el Gobierno exhorta a tomar con cautela los rumores sobre esta y otras Alianzas. Información oficial y fidedigna solo la puede ofrecer la Autoridad de P3 o la Autoridad de los Puertos como titular de los activos objeto de la transacción”, sostuvo, refiriéndose a la posibilidad de que la cancelación se deba a que el contrato fuese otorgado a Global Port Holdings.

Fue la directora de Turismo, Carla Campos, quien dio el nombre de la empresa que sometió una propuesta no solicitada a Puertos.

Fontanés sostuvo que, debido a que se está en medio de negociaciones, no se emitirán expresiones adicionales para no afectar los procesos.

"Sorprendida" la gobernadora

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el martes que le sorprendió la notificación de Royal Caribbean.

“Aparentemente ellos han tenido esta actitud con esta misma compañía en otros puertos porque estas compañías tienen unas preferencias en algunos puertos de Puerto Rico. Probablemente tienen un cuestionamiento con relación a eso. Yo creo que es la oportunidad para que vengan a Puerto Rico y dialoguen sobre cuáles son sus peticiones. El diálogo está abierto todo el tiempo”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Cuestionada sobre una supuesta solicitud en una reunión previa que le hicieran ejecutivos de Royal Caribbean y Carnival a Vázquez Garced, para que no privatizaran los puertos y a cambio las empresas se comprometían a repararlos, la gobernadora rechazó que tal solicitud se hiciera.

“Yo le puedo decir de lo que yo hablé allí. De lo que se habló con las personas de Royal Caribbean y los de Carnival era sobre cuáles eran las recomendaciones y cuánto tiempo necesitaban para someter esas recomendaciones. En ningún momento, que yo sepa, yo he escuchado que ellos estén dispuestos a invertir en los muelles de Puerto Rico. Ellos mejoraron su puerto, pero los demás muelles están en pésimas condiciones, no había oferta de invertir un solo centavo”, dijo Vázquez Garced.

“Yo tengo que mirar al futuro donde hay muchísimos otros barcos que quieren venir a Puerto Rico y no los puedo traer porque no hay muelles donde estacionarlos y ellos tienen un muelle preferencial que si llega otro barco, lo tienen que sacar de ahí. Mi propuesta es, díganme cuáles son sus recomendaciones y las vamos a evaluar”, añadió.

Pérdidas millonarias

El representante por Carolina y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, denunció la cancelación en masa de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros de los muelles de San Juan para la temporada 2020-2021.

“Desgraciadamente desde el pasado viernes se ha comenzado a confirmar la cancelación de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros desde Puerto Rico, afectando miles de empleos directos e indirectos en toda la isla”, precisó el representante en una comunicación escrita.

Alegó que la lista de cancelaciones la encabeza la empresa Royal Caribbean con unas 90 visitas canceladas, lo que representa unas 360,000 personas menos y un impacto de unos $44 millones a la economía de Puerto Rico.

“Además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base (home porting), lo que disminuye las opciones para las familias puertorriqueñas que hacen turismo náutico y que afectan la rentabilidad de habitaciones antes y después de la travesía de turistas que viajan al país. Uno de los barcos afectados por esta decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta en la isla”, sostuvo el legislador.

Asimismo, alegó que otros cruceros que anunciaron la cancelación de visitas a la isla son el Allure of the Seas y el Symphony of the Seas, ambos con capacidad de sobre 6,000 pasajeros.

“Todo esto es culpa principalmente de la alianza público privada (APP), que propone el gobierno para privatizar las operaciones en los muelles de San Juan y Ponce, a sabiendas de la oposición de la industria naviera y aún así se insiste en otorgar. Todavía hay empresas importantes como Carnival que no se han expresado, por lo que el efecto de las cancelaciones puede llegar a los 500,000 pasajeros. El daño a la economía puede sobrepasar los 100 millones de dólares. Exhorto a la gobernadora Wanda Vázquez a reconsiderar esta privatización”, finalizó Matos García.

