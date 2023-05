Gobierno insta a la ciudadanía a hacerse la prueba de Hepatitis C

La fundación VOCES junto al Departamento de Salud, lanzaron este martes una campaña para instar a la ciudadanía a realizarse la prueba de detección temprana de la Hepatitis C.

El llamado surge como antesala a celebrarse el Día de Hacerse la Prueba de la Hepatitis C, este próximo viernes, 19 de mayo.

A la campaña también se unió la Administración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento del Trabajo.

Bajo el lema "Nos toca a todos” la campaña se realizarán pruebas de hepatitis durante toda la semana, libre de costo, en el centro de Comunidades Saludables de VOCES localizado en Plaza Las Américas, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. y en ocho de sus clínicas de Inmunología a través de la Isla de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El viernes, 19 de mayo se realizarán en el Capitolio de Puerto Rico.

“Estamos uniendo esfuerzos y haciéndole un frente común a la Hepatitis C. Para la Hepatitis A y B existen vacunas, sin embargo, para la Hepatitis C no hay vacunas, pero sí un tratamiento efectivo que puede curar a las personas que padezcan de este virus. Detectarlo a tiempo es importante y por eso nuestra campaña va dirigida a la detección temprana”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCES.

Edna Marín, directora de ASES, hizo un llamado a los proveedores de salud a ordenar la prueba de detección para prestar el tratamiento lo antes posible.

“Las pruebas de detección y tratamiento para los pacientes diagnosticados están cubiertos por el Plan de Salud Vital. Sobre 600 pacientes han recibido el tratamiento oral diario por 8 semanas y pudieron vencer el virus”.

Por su parte, Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología, exhortó a la ciudadanía a realizarse la prueba de Hepatitis C de manera rutinaria para enlazarse a tratamiento temprano y reducir la oportunidad de transmisión del virus. La Hepatitis C tiene cura.

La epidemióloga explicó que el Departamento de Salud tiene un sistema de vigilancia epidemiológica de hepatitis C que permite la investigación de casos e identificación de brotes. Para el año 2019, se registraron 3,873 casos de Hepatitis C, para el año 2020, 3,058 casos y para el año 2021, 2,281 casos. En el año 2022 se reportaron 3,758 casos; de éstos, el 75 por ciento se reportó en hombres, el 29 por ciento estaban entre las edades de 55 a 64 años, seguidos por el 25 por ciento entre las edades de 45 a 54 años. Otro dato para el año 2022 es que el 11 por ciento del total de casos de Hepatitis C estaban coinfectados con VIH, de los cuales el 78 por ciento de los casos eran hombres.

El cantautor José Nogueras se unió al mensaje, como paciente de trasplante de hígado conoce de primera mano sobre la prevención y exhorta a hombres y mujeres a través de avisos de servicio público a realizarse la prueba como medida de prevención.

La hepatitis es una inflamación del hígado causada por toxinas, algunos medicamentos, uso de alcohol, algunas enfermedades e infección con bacterias o virus. Cuando esta inflamación aparece es una hepatitis aguda y cuando dura más de seis meses se trata de una hepatitis crónica. No existe todavía una vacuna que prevenga la infección por el virus C. Para el virus C existe tratamiento que cura.