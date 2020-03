Gobierno ordena 200 mil pruebas rápidas de coronavirus

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que a raíz de la flexibilización que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al uso de pruebas rápidas para COVID-19 coronavirus, se hizo un pedido.

“Al presidente flexibilizar esa regla, lo que quiere decir es que no son aprobadas por el FDA (Administración federal de Drogas y Alimentos), pero eran utilizadas en otros países. El Departamento de Salud ha ordenado a una compañía identificada por la Organización Mundial de la Salud la compra de cerca de 200 mil kits. Esos kits van dirigidos a que nosotros tengamos esa evaluación inicial por ejemplo en el aeropuerto. Y nosotros tener un resultado mucho más rápido”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

De inmediato, no se ofreció el nombre de la compañía a la que se le compraron las pruebas rápidas.

“También se utilizará para aquellas personas que con recomendación médica. ¿Qué va a pasar? Si esa persona diera positivo, esa persona se llevará al Departamento de Salud y se le va a tomar la muestra molecular, que es la que hace el Departamento de Salud. Es una manera nosotros de adelantar si esta persona tiene el COVID-19 y da positivo va a la segunda prueba”, sostuvo.

Al momento, el Gobierno no tiene proyección de cuántos casos podrían reportarse en Puerto Rico.

A preguntas de si contactaron a las empresas que manufacturan suministros médicos y/o salud en la Isla para que aumenten su producción y de paso le den prioridad para adquirir los mismos, Vázquez Garced contestó que “estamos viendo como nosotros podemos solicitarles a esas empresas para que esos productos si se están haciendo aquí que nosotros podamos tener el beneficio y que luego se reparta al mundo”.

Finalmente, sobre la alerta del Toque de queda que en la noche del miércoles no llegó, la gobernadora expresó que “es que le quisimos dar un ‘breiquecito’ para no abrumarlos mucho con la realidad y las vamos a pasar de vez en cuando para que no se les olvide. Pero esta noche la vamos a pasar”.

