Hacienda anuncia apertura de Centros de Orientación y Preparación de Planillas

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció este jueves que a partir del lunes 13 de marzo, estarán disponibles los Centros de Orientación y Preparación de Planillas, correspondientes al año 2022.

“Según anunciamos, ya estamos ofreciendo asistencia libre de costo, en la preparación y radicación de las Planillas de Contribución sobre Ingresos a individuos asalariados y pensionados. También se asistirá a las personas con el Formulario Federal 1040PR, del Crédito por Dependientes Menores o Child Tax Credit (CTC). El servicio en los centros se ofrecerá nuevamente por cita previa, que podrán coordinar a través de la plataforma de turnospr”, dijo el funcionario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Los Centros de Orientación y Preparación de Planillas estarán ubicados en:

Plaza Las Américas en el piso 2, local 158

Plaza del Caribe en Ponce en el piso 2, local 253

Mayagüez Mall en el piso 1, local 86

Plaza Carolina Mall piso 3 en el local 25 A

Municipio de Caguas, en la Casa Alcaldía, en el piso 1, Salón Lady Wilnelia Merced Forsyth.

Para separar su cita, el contribuyente deberá acceder al enlace de turnos en la plataforma de Hacienda, seleccionar la opción Centros de Preparación de Planillas y continuar el proceso, según las instrucciones. Una vez coordinada la cita, deberá presentarse en el centro seleccionado el día pautado, con 15 minutos de anticipación de la hora acordada. De no poder asistir, el contribuyente deberá cancelar y coordinar una nueva cita.

En los centros se atenderán contribuyentes asalariados y pensionados, que sean ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico durante todo el año contributivo y cuyas planillas solo requieran los siguientes anejos: Anejos de Individuo A (Deducciones Aplicables), A1 (Dependientes y Beneficiarios de Cuentas de Aportación Educativa y Cuentas Mi Futuro) y B (Recobro de Créditos Reclamados en Exceso, Créditos Contributivos y Otros Pagos y Retenciones); Anejo B2 (Oportunidad Americana); Anejo CH (Cesión de Reclamación de Exención por Hijos de padres divorciados o separados); Anejo CO (Cómputo Opcional de la Contribución); Anejo FF (Intereses, Dividendos e Ingresos Misceláneos); Anejo H (Ingreso de Anualidades o Pensiones) y el Anejo IE (Ingresos Excluidos y Exentos).

Te orientamos.

Para que el proceso de preparación de la planilla pueda completarse, los ciudadanos deben tener a la mano la siguiente información:

Tarjeta de identificación vigente con foto, como licencia de conducir o pasaporte.

Número de Seguro Social y fechas de nacimiento del contribuyente, su cónyuge, si aplica y sus dependientes.

Dirección de un correo electrónico activo.

Comprobantes de Retención (Formulario 499-2W-2PR o Corrección al Comprobante de Retención (Formulario 499R-2c/W-2cPR), recibidos para el año contributivo 2022.

Declaraciones Informativas (Formularios 480.6A, 480.6B. 480.6D y 480.7C, recibidas para el año contributivo 2022.

Evidencia de deducciones, como intereses hipotecarios (Formulario 480.7A) e intereses pagados sobre préstamos estudiantiles, entre otros.

Si va a solicitar el Crédito de la Oportunidad Americana (Anejo B2), deberá presentar las siguientes evidencias: Formularios 480.7G (Declaración Informativa- Certificación de Matrícula para el Crédito de la Oportunidad Americana), emitido por la institución elegible, a nombre del estudiante. También puede utilizar como evidencia el Formulario 1098-T (Tuition Statement, radicado ante el IRS). Debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Penales del estudiante, emitido por la Policía de Puerto Rico, con no más de tres meses de expedido. Y si reclama gastos educativos por la compra de materiales, deberá incluir un anejo con el desglose, la fecha de compra, nombre del comercio, descripción del artículo y el precio total pagado. El anejo debe acompañarse con los recibos de compra y copia del prontuario o documento de la institución educativa, que indique que los textos y materiales son requeridos.

En el caso de casados que radiquen juntos, si uno de los cónyuges no puede asistir al centro, deberá enviar el Formulario Modelo SC2745, Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado, con copia de identificación válida con foto. Los casados que rindan en conjunto y vayan a solicitar el CTC, deberán estar ambos presentes en el centro.

Puedes acceder a Suri en: https://suri.hacienda.pr.gov. El subsecretario auxiliar de Rentas Internas de Hacienda ofrece detalles del proceso para radicar planillas.

Los contribuyentes que soliciten asistencia para reclamar el CTC, deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener ingresos por concepto de salarios o pensiones de fuentes de Puerto Rico solamente, que no excedan de $75,000 o $150,000, en el caso de contribuyentes casados que rinden planilla conjunta; no pueden tener ingresos tributables a nivel federal y por lo tanto, no estar obligados a rendir la planilla federal; tener dependientes cualificados, según definidos por el IRS y deben entregar el Formulario 13614-C Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad del IRS, debidamente completado.

Las personas que no cumplan con los requisitos mencionados, tendrán la opción de utilizar los servicios de los Centros VITA del IRS. Para información adicional pueden acceder a www.irs.gov o llamar al 1 800 829-1040.

Los contribuyentes que tengan que realizar pagos podrán hacerlo al momento de radicar la planilla, proveyendo un número de cuenta bancaria de cheques o ahorros y el número de ruta de la institución. El pago podrá realzarse al momento o se podrá autorizar el cobro en una fecha posterior, no más tarde de la fecha límite del ciclo contributivo, el lunes, 17 de abril.

También podrán realizarse pagos a través de la plataforma SURI, luego de radicar la planilla en el Centro. El pago podrá hacerse usando las cuentas personales en SURI o a través de la página principal, sin necesidad de registrarse. Otra opción de pago es llamando a Hacienda Responde por el 787 620-2323 opción 3.

Las alternativas de pago son tarjeta de crédito Visa o MasterCard, tarjeta de débito con logo de Visa o MasterCard o utilizando su cuenta de cheques o ahorros. En estos casos, el recibo de pago será enviado a través de correo electrónico.

El Departamento de Hacienda participará en otras iniciativas gubernamentales y del sector privado, para llevar el servicio de orientación y preparación de planillas a más contribuyentes. Estas actividades se informarán a través de las redes sociales.

Para información adicional sobre la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos correspondiente al año 2022, puede acceder a la página web del Departamento de Hacienda, en la sección Planillas 2022.